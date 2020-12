Cristiana Capotondi è Chiara Lubich nel nuovo film tv di Rai 1: storia vera e anticipazioni

Andrà in onda domenica 3 gennaio in prima serata su Rai1 Chiara Lubich, il film tv ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari nell’anno del Centenario della nascita (Trento 22 gennaio 1920 - Rocca di Papa, 14 marzo 2008). Cristiana Capotondi, diretta dalla mano suggestiva e coinvolgente di Giacomo Campiotti, è l’intensa protagonista di questo ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa.

Chiara Lubich, trama e storia vera

Chiara Lubich è una storia di amicizia tra cinque ragazze che hanno realizzato un sogno.

Siamo a Trento, è il 1943. La città è oltraggiata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Mentre tutti riparano in montagna, Chiara, a malincuore, si separa dalla sua famiglia e decide di rimanere a Trento per aiutare chi ha più bisogno. La stessa scelta viene fatta dalle sue amiche e le ragazze trovano una casa dove poter vivere e insieme si dedicano ai più disagiati, ai malati, ai poveri. Nel clima d’odio che il conflitto ha generato, si preoccupano di favorire la riconciliazione, sanare le ferite e progettare un futuro migliore per l’umanità in nome della fratellanza universale.

L’essere umano è pienamente felice solo quando accende il vero motore della sua vita, l’amore.

Chiara Lubich, il cast

Accanto a Cristiana Capotondi, le altre protagoniste dalla forza vitale forte e appassionata sono: Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Valentina Ghelfi e Sofia Panizzi. Nei panni del fratello troviamo Eugenio Franceschini. Completano un cast numeroso e prestigioso tra gli altri Roberto Citran, Paolo Graziosi, Andrea Tidona.

Sceneggiato da Francesco Arlanch, Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri, il film è una coproduzione Rai Fiction - Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi.