Chicago Party Aunt è la nuova serie animata Netflix per adulti da guardare

È sempre più ricca la sezione del catalogo Netflix dedicata alle serie animate per adulti. Dopo i grandi successi di BoJack Horseman, Rick & Morty, Love, Death + Robots arriva un nuovo prodotto seriale che punta a entrare nel novero delle serie più "ben fatte" degli ultimi anni. Stiamo parlando di Chicago Party Aunt, la nuova serie Netflix nata da un'idea di Chris Witaske e ispirata al suo account Twitter che punterà tutto su dialoghi dalla sottile ironia e su una storyline divertente e profonda allo stesso tempo che vede al centro della storia una folle e festaiola zia insieme a suo nipote, un ragazzo che la vita la vuole vivere a modo suo.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa aspettarci da questa nuova serie Netflix e quando potremo trovare gli episodi sulla piattaforma di streaming.

Chicago Party Aunt: di cosa parla e chi sono i protagonisti

Chicago Party Aunt racconta la storia di un legame indissolubile tra zia e nipote. Lei una "party-girl" e lui un ragazzo alla ricerca di se stesso. A dare il titolo alla serie è proprio l'irriverente personaggio femminile, quella strampalata zia che viene da Chicago e, proprio per questo, denominata "Chicago Party Aunt", una donna alternativa, piena di vita e che di diventare "adulta" proprio non ne vuole sapere. Spensierata, ironica ma allo stesso tempo profonda, Diane Dunbrowski, doppiata nella serie originale da Lauren Ash, è un personaggio ricco di chiaroscuri, è divertante ma anche affettuosissima, è forte ma anche fragile e saprà regalare belle emozioni agli spettatori di questa serie, ricordando, in ogni episodio, che la vita va vissuta al massimo.

Dall'altro lato c'è Daniel, interpretato dalla voce di Rory O’Malley, un ragazzo gay che comunica ai genitori di voler lasciare Stanford per un anno sabbatico da passare in compagnia della zia per ritrovare se stesso. Una decisione non facile nè da prendere nè da accettare ma che gli permetterà di vivere le esperienze di vita necessarie per trovare il proprio posto nel mondo e, a fargli da spalla, ci sarà la sua pazza ma adorabile zia.

Quando esce Chicago Party Aunt su Netflix

Sarà possibile vedere Chicago Party Aunt su Netflx a partire da domani 17 settembre. Gli episodi saranno 16 in totale di cui i primi otto trasmessi il 17 settembre, gli altri, nei mesi successivi.