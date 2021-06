Elite 5 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

Sono appena usciti sul catalogo di Netflix i nuovi episodi di Elite 4 ma noi siamo già proiettati verso il futuro di questa popolarissima serie spagnola. Elite 5 ci sarà? Cosa sappiamo finora sul possibile continuo delle storie dei ragazzi del liceo di Las Encinas? Scopriamolo insieme in questo approfondimento tutto dedicato alla serie spagnola creata da Carlos Montero e Darío Madrona.

Elite 5: ci sarà? Tutte le anticipazioni

Per la gioia dei fan della serie, Elite è stata rinnovata per una quinta stagione già dallo scorso febbraio. Il servizio di streaming più diffuso al mondo, infatti, ha già ufficializzato il rinnovo del teen drama per una ulteriore stagione. La notizia, era già trapelata dalla press spagnola a gennaio dello scorso anno dove si parlava di un doppio rinnovo, riferito alla quarta e quinta stagione della serie. Quest'ultima, infatti, è stata rinnovata ancora prima che uscisse la quarta ma il successo di Elite ha varcato le soglie del suo Paese di origine imponendosi come una delle serie più viste a livello globale al fianco di grandi nomi come Bridgerton, The Witcher, Lupin. Stanger Things e molti altri. Il creatore della serie, Montero, ha inoltre espresso il desiderio di voler realizzare 20 stagioni di Elite e, andare in pensione, con questa serie. Staremo a vedere se sarà davvero così.

Elite 5: la trama e il cast

Per quanto riguarda la trama e il cast della quinta stagione, per ora, non possiamo ancora sapere nulla di specifico. L'unica cosa certa, però, è che la serie sarà sempre ambientata nella scuola d'elite di Las Encinas a Madrida e che avrà come protagonisti gli studenti del liceo. Chi tornerà? Chi lascerà il cast? È ancora troppo presto per avere informazioni certe quindi, non ci resta che aspettare ulteriori news.

Elite 5: data di uscita

Per quanto riguarda la data di uscita di Elite 5, sappiamo che le riprese ci saranno a marzo quindi, pur non avendo ancora date certe, possiamo ipotizzare di vedere i nuovi episodi del quinto capitolo della serie non prima dell'estate 2022.