Summertime 3 ci sarà? Cosa sappiamo sulla terza stagione della serie Netflix

Buona notizia per i fan di Summertime, la serie Netflix prodotta da Cattleya e tratta dall’opera letteraria “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, che, dopo il debutto della seconda stagione domani 3 giugno 2021, è stata rinnovata per una terza stagione. La piattaforma di streaming ha confermato, infatti, ancora prima dell'uscita degli episodi della stagione 2 che Summertime avrà una terza stagione e continuerà a raccontare le storie estive dei ragazzi della costa adriatica di Cesenatico.

Dopo gli ottimi risultati raggiunti dallo show, infatti, la serie ha ottenuto il rinnovo da Netflix dimostrandosi uno dei prodotti più amati dagli adolescenti ma anche da un pubblico di spettatori adulti che con la serie possono rivivere i momenti della loro giovinezza.

Summertime: i motivi del successo della serie

La serie Netflix Summertime è un teen drama che vanta la presenza di una colonna sonora importante che diventa uno dei pregli principali della serie rimandando ad atmosfere spensierate ed estive in grado di far tornare indietro nel tempo e ricordare momenti vissuti in passato agli adulti e far ritrovare gli adolescenti di oggi nelle dinamiche dei personaggi. In questa nuova stagione, il soundtrack di Summertime è firmato dal duo Coma_Cose, noto al pubblico per la partecipazione a Sanremo con la canzone "Fiamme negli occhi" insieme alla cantautrice di Anzio, Ariete con il brano "L'ultima notte" scritto proprio per la serie contribuendo anche al suo successo.