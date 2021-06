The Handmaid's Tale 5 ci sarà? Tutto quello che sappiamo

Si è appena conclusa la quarta stagione di The Handmaid's Tale con il decimo episodio "The Wilderness" andato in onda ieri sulla piattaforma di streaming Hulu e oggi in Italia su TimVision. Dopo lo sconcertante finale di stagione che ha visto la morte di uno dei personaggi storici della serie, quale sarà il futuro di The Handmaid's Tale? Ci sarà una quinta stagione? Continueranno lo showrunner Bruce Miller insieme alla straordinaria Elisabeth Moss a riportarci nel mondo di Gilead con nuovi risvolti di trama? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su The Handmaid's Tale 5.

The Handmaid's Tale 5: ci sarà?

La serie tv, distribuita da Hulu e tratta dal romanzo degi anni '80 della scrittrice canadese Margaret Atwood è già stata confermata per una quinta stagione. Quindi possiamo stare tranquilli di rivedere June, Serena, Janine, Aunt Lydia, Nick e tutti gli altri personaggi della serie che torneranno a raccontarci nuove storie e ci faranno scoprire cosa accadrà a June e alle sue complici dopo il grande gesto fatto nel gran finale della stagione 4. La quinta stagione, inoltre, dovrebbe seguire la storia del romanzo sequel della Atwood, uscito nel 2019 e intitolato "The Testaments" che segue la storia della figlia di June.

Bruce Miller: "The Handmaid's Tale andrà avanti finché Elisabeth Moss lo vorrà"

Pieni poteri a Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale, infatti, andrà avanti solo finché lei vorrà. A dichiararlo è lo stesso showrunner, Bruce Miller, che, sottolinea che continuerà a dirigere il progetto fino a quando la Moss sarà coinvolta.

«Finchè Lizzie sarà con me io andrò avanti». Sono queste le parole di Bruce Miller che, in un'intervista alla rivista americana Deadline, ha dichiarato di voler continuare con la serie solo se Elisabeth Moss deciderà di procedere con questo progetto. Dopotutto, con il nuovo romanzo della Atwood, la storia avrebbe moltissimi spunti per andare avanti ancora a lungo.

The Handmaid's Tale 5: la data di uscita

Per quanto riguarda la data di uscita di The Handmaid's Tale 5 non possiamo ancora esprimerci con certezza ma, senza dubbio, conoscendo il gran lavoro fatto dai cretori della serie, bisognerà aspettare minimo un anno, se non di più, quindi, prima della seconda metà del 2022 è quasi certo che non potremo vedere i nuovi episodi di The Handmaid's Tale 5.