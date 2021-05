Cinque ragazzi per me, anticipazioni e pretendenti della quinta puntata

Nell'episodio in onda martedì 25 maggio alle 21.15 su Sky Uno e Now la 40enne Noura, medico chirurgo estetico, sarà corteggiata da cinque pretendenti che proveranno a conquistarla andando a convivere in casa con lei

Noura, 40 anni, medico chirurgo estetico originaria del Marocco e residente a Morimondo (in provincia di Milano) sarà la nuova protagonista del quinto episodio di "Cinque ragazzi per me", variazione sul tema dei dating show, prodotto da Fremantle.

Martedì 25 maggio alle 21.15 su Sky e Now, sarà lei a fare gli onori di casa accogliendo nel proprio appartamento cinque ragazzi ansiosi di trovare l’anima gemella e scelti in base alle caratteristiche per lei fondamentali per iniziare una vera storia. E sarà un “date” speciale, perché come sempre tutti e 6 inizieranno una convivenza che per qualcuno di loro potrebbe far scattare l’amore. Per alcuni giorni condivideranno tutto, e per i ragazzi sarà necessario essere diretti e spontanei per fare colpo su Noura che, nel corso delle giornate, riceverà anche il prezioso supporto di una sua amica che la conosce bene e sa chi ha davvero chance di colpire la donna. Ma sarà lei a decidere chi eliminare, col passare delle ore, dall’appartamento: uno dopo l’altro i ragazzi dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo quello con cui Noura sarà pronta a costruire una storia d’amore.

I protagonisti della quinta puntata

Noura ha origini marocchine ma si è trasferita in Italia 12 anni fa per seguire un uomo italiano incontrato durante una vacanza in Spagna: un colpo di fulmine seguito dal matrimonio pochi mesi più tardi. Ora è single da un anno ma è alla ricerca del vero amore. Pratica molta attività fisica ma la sua vera passione e? la danza, in particolar modo la danza del ventre: per lei ballare e? come meditare (altra attività che pratica assiduamente), è una valvola di sfogo che le permette di dimenticarsi del mondo esterno. Il lato mistico e spirituale, nella sua vita, ha una importanza fondamentale: cerca infatti un uomo profondo, sensibile, generoso e allo stesso tempo bello ma, come lei stessa ammette, spesso le due cose non sono facili da trovare nello stesso uomo. I cinque ragazzi che andranno a convivere con lei sono invece: