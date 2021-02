Città invisibile: è subito successo. La nuova serie brasiliana è nella top 10 di Netflix

Uscita il 7 febbraio sulla piattaforma di streaming on demand, Città invisibile è la nuova rivelazione di Netflix di questo mese e, dopo solo un giorno dalla sua pubblicazione, la serie è subito entrata nella top 10 italiana giungendo, per ora, al 9° posto. La serie, creata da Carlos Saldanha, già noto al pubblico per i suoi film d'animazione come L'era glaciale, Rio e Ferdinand, rientra nel genere fantasy ed è composta da sette episodi in totale.

Città invisibile: di cosa parla

La trama di Città invisibile gira intorno alla storia di un agente della polizia ambientale, Eric, che trova un legame tra la morte di sua moglie e la strana apparizione su una spiaggia di Rio de Janeiro del cadavere di un delfino di acqua dolce. L'uomo, infatti, viene a conoscenza dell'esistenza di un mondo nascosto e popolato da creature della storia mitologica brasiliana e inizia a indagare sugli omicidi che appaiono legati alle circostanze della morte della moglie venendo a contatto perfino con creature dai poteri magici. È così che gli intrecci nella trama si fanno sempre più fitti per svelare, mano a mano, segreti sempre più scolvolgenti sul protagonista e il mondo che lo circonda.

Città invisibile 2: ci sarà un continuo della storia?

La serie è da pochissimo uscita su Netflix quindi parlare di una seconda stagione sarebbe abbastanza presto. Il grande successo di Città invisibile, però, promette bene e sembra proprio che spingerà a pensare a un continuo dei 7 episodi e di questo mondo a metà tra realtà e mitologia. Per ora, quindi, non possiamo fare altro che goderci questa straordinaria storia che varca i confini della concretezza e sperare che, molte altre persone, come noi, ne vengano catturati.

Città invisibile: il trailer ufficiale