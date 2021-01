Cobra Kai 3 è record d'ascolti, nella top 10 Netflix in 28 Paesi

La terza stagione della serie spin-off del film Karate-Kid, uscita su Netflix il 1 gennaio, ha fatto breccia nel cuore del pubblico regalando alla piattaforma streaming un altro incredibile successo di pubblico dopo il boom di Bridgerton e Lupin. Un picco di ascolti da record ha fatto sì che il capitolo tre di Cobra Kai, che i fans hanno dovuto aspettare per ben un anno e mezzo, sia entrato nella classifica delle serie più viste con più di 41 milioni di spettatori dopo dolo 28 giorni dall'uscita degli episodi su Netflix.

Cobra Kai: una delle serie più popolari di Netflix

Cobra Kai si è fatta spazio tra i nomi più conosciuti entrando a pieno titolo tra le serie più amate dagli utenti della piattaforma di streaming digitale. Sarà che il formato con 10 episodi da mezz'ora funziona e favorisce anche il binge-watching, sarà che i fans si sono affezionati ai personaggi e alle loro storie, sarà che Karate Kid è un po' nel cuore di tutti ma il successo di questa serie è davvero innegabile. Secondo i dati riportati dalla rivista Deadline, infatti, sono 73 milioni gli utenti Netflix che hanno visto almeno uno di tutti gli episodi di Cobra Kai e la serie è entrata nella top 10 Netflix in ben 28 paesi, tra questi: Stati Uniti, il Regno Unito, l'Argentina, la Grecia e lo Sri Lanka. Non è stata una sorpresa per i piani alti della piattaforma streaming in quanto la serie è stata dal suo debutto molto commentata sui social, il suo episodio pilota, infatti, su You Tube (prima sua emittente) aveva avuto ben 55 milioni di views.