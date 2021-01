Cobra Kai: la terza stagione è ora su Netflix

L'attesissima terza stagione della serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai, arriva su Netflix con l'inizio del nuovo anno. Proprio oggi, 1 gennaio 2021, infatti, sarà possibile vedere i nuovi episodi di una delle serie più popolari degli ultimi anni, nonché Karate Kid 30 anni dopo, sulla piattaforma di streaming disponibile nel catalogo a partire dalle 9.00 di mattina. In totale gli episodi del terzo capitolo della saga creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald saranno dieci e, per questa stagione, la produzione sarà interamente targata Netflix in seguito all'acquisizione dei diritti sulla serie da You Tube lo scorso anno. Cobra Kai, infatti, nasce, in sordina, proprio su You Tube Premium nel 2018 e riprende la storia di Johnny Lawrence esattamente 34 anni dopo il primo film di Karate Kid prima di entrare a pieno titolo nel catalogo del colosso dello streaming Netflix.

Cobra Kai 3: la trama

La terza stagione di Cobra Kai, nella quale l'elemento principale sarà una profonda introspezione da parte di tutti i personaggi, si riallaccia agli eventi drammatici che hanno concluso la seconda stagione e si incentra sulla stora di Miguel alle prese con una lunga riabilitazione dopo l'infortunio mentre Johnny Lawrence risente del risvolto del Cobra Kai dopo la presa di potere di Kreese. Daniel LaRusso, invece, cercherà di ridefinire il concetto di Karate che gli è stato insegnato da Miyagi.