Cobra Kai 4: data di uscita, anticipazioni e curiosità

Cobra Kai sta conquistando proprio tutti! Il sequel di Karate Kid in versione seriale, infatti, sta ottenendo un ottimo successo di pubblico dopo l'uscita della terza stagione lo scorso primo gennaio 2021. I fan della serie, infatti, continuano a seguire le avventre di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence con grande passione al punto che, appena pubblicata la stagione 3, ci si comincia già a chiedere se e, soprattutto, quando uscità il quarto capitolo di Cobra Kai. Ecco tutto quello che si sa finora sulla data di uscita di Cobra Kai 4, il cast, le news e le anticipazioni sulla trama. Continuate a leggere!

Cobra Kai 4: data di uscita

Che una nuova stagione di Cobra Kai si farà è certo. La serie, infatti, è stata ufficialmente rinnovata per una quarta stagione da Netflix che ha dato l'annuncio già lo scorso ottobre, ancora prima del debutto della terza parte della serie. La data certa di uscita del quarto capitolo è ancora un mistero, però, con un tweet, del co-creatore della serie, Jon Hurwitz, sappiamo che le sceneggiature degli episodi di Cobra Kai 4 erano terminati già da fine ottobre. Bisogna solo capire quando potranno iniziare le riprese in base a come si evolverà la situazione relativa alla pandemia negli Stati Uniti. Probabilmente, ma è solo un'ipotesi, se tutto dovesse andare come da programma, potremmo tornare a vedere i nuovi episodi di Corba Kai 4 già dal prossimo autunno 2021. Anche se, lo stesso Hurwitz ha dichiarato che la prossima stagione potrebbe uscire a un anno di distanza dalla terza e quindi a gennaio 2022.

Cobra Kai 4: anticipazioni sulla trama

Anche se ufficialmente non è ancora stato dichiarato niente, Cobra Kai 4 potrebbe mostrare il 51° tornero di karate di All Valley con uno scontro tra gli allievi di Daniel e Johnny e quelli del Cobra Kai. A sfidarsi potrebbero essere Samantha e Miguel contro Robby Keene, Tory e Kyler ma per quanto riguarda il resto, non resta che aspettare il prossimo anno e godersi per ora tutti gli episodi di Cobra Kai 3.