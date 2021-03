Cobra Kai 4: tutto quello che sappiamo finora sulla nuova stagione della serie Netflix

Che Cobra Kai è stata rinnovata per una quarta stagione è notizia certa, dopotutto non poteva essere altrimenti, il terzo capitolo della serie Netflix era stato, infatti, record di ascolti a pochi giorni dall'uscita della piattaforma. Ma cosa sappiamo finora sulla nuova stagione della serie-continuo a puntate di Karate Kid? Ecco un approfondimento sulle ultime news riguardanti la data di uscita di Cobra Kai 4, le new entry nel cast e la trama dei primi episodi di stagione. Ma entriamo subito nel vivo della vicenda con uno zoom su come stanno andando le riprese degli episodi.

Cobra Kai 4: tutto sul set e le riprese della nuova stagione

Le riprese delle nuove puntate di Cobra Kai sono iniziate lo scorso 26 febbraio anche se la pre-produzione e la sceneggiatura della quarta stagione è iniziata proprio a ridosso dell'uscita delle prime due stagioni della serie sulla piattaforma che prima di Netflix la ospitava, cioè You Tube, ed è terminata lo scorso autunno, dopo circa tre mesi dall'inizio. Ora la serie, acquisita ufficialmente da Netflix, sta iniziando a prendere forma sul set che, anche se avrebbe dovuto iniziare a gennaio è slittato di un mesetto proprio come testimonia un post del profilo twitter della serie che presenta per la prima volta il copione del primo episodio di Cobra Kai 4.

There's no more time for training. Season 4 is officially underway. pic.twitter.com/t8EfP4Ukpa — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) February 26, 2021

Il primo episodio di intitola "Let's Begin" e parla di...

Grazie agli indizi che ci lanciano le pagine social della serie Netflix è possibile scoprire sempre qualcosa in più su questa quarta stagione dello spin-off di Karate Kid. Quello che sappiamo di certo, infatti, è che il primo episodio di stagione si intitolerà "Let's Begin" ed è stato scritto da Josh Heald, John Hurwitz e Hayden Schlossberg. Quale sarà la trama dell'episodio? Per ora, purtroppo, non possiamo ancora saperlo anche se siamo certi che la storia riprenderà proprio dove è stata lasciata in sospeso. Il regista della serie, infatti, ha dichiarato, sempre in un tweet del 26 marzo, di aver girato delle scene che faranno ridere il pubblico, altre che lo faranno piangere e ha sottolineato che le perfomances degli attori saranno straordinarie e di questo non possiamo che esserne certi.

We shot several scenes today that will make you laugh. Then tonight, we shot a scene that will make you cry. Apologies in advance. But you will love the performances. #CobraKai — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) March 26, 2021

Cobra Kai 4: le new entry del cast e i ritorni del passato

Per quanto riguarda il cast di Cobra Kai 4 sappiamo che i due pilastri della serie, Ralph Macchio e William Zabka, torneranno anche nel nuovo capitolo nei panni di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Oltre a loro, però, ci saranno delle new entry tra cui l'entrata in scena dell'attore del terzo capitolo della saga cinematografica di Karate Kid, Thomas Ian Griffith nel ruolo di Terry Silver. Un altro ritorno, non ancora confermato, potrebbe essere quello di Hillary Swank nei panni di Julie Pierce ma, tra i nuovi nomi inediti ci saranno: Dallas Dupree Young nel ruolo di Kenn, un ragazzino vittima di bullismo a scuola che entra nel mondo del karate per imparare a difendersi e Oona O’Brien, una nuova studentesa di karate di nome Davon molto competitiva. Per quanto riguarda Vanessa Rubio e Peyton List avranno senza dubbio più spazio nei nuovi episodi del quarto capitolo della serie diventando attrici regolari.

‘Cobra Kai’ Promotes Vanessa Rubio, Peyton List to Series Regulars for Season 4, Show Adds Two to Cast https://t.co/KEqy5JcqOV — Variety (@Variety) February 26, 2021

Cobra Kai 4: quando uscirà su Netflix

Sarà possibile trovare i nuovi episodi di Cobra Kai 4 sul catagolo della piattaforma di streaming molto probabilmente all'inizio del prossimo anno. Lo stesso showrunner della serie ha dichiarato infatti che Cobra Kai 4 potrebbe uscire su Netflix a un anno di distanza dall'uscita della terza stagione e se tutto andrà secondo i piani potremo tornare nel nostro amato mondo delle arti marziali proprio a gennaio 2021.