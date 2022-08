Cobra Kai 5, la nuova stagione porta un grande ritorno nel cast, direttamente da Karate Kid

Manca meno di un mese al grande ritorno di Cobra Kai su Netflix con la sua attesissima quinta stagione. La serie che riporta in scena il franchising di Karate Kid, a trent'anni di distanza da quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka), sta per tornare con 10 nuovi episodi inediti. Tra le novità della stagione c'è un grande ritorno nel cast, direttamente da Karate Kid, ma scopriamo di chi si tratta.

Chi torna nel cast di Cobra Kai 5

A tornare nel cast di Cobra Kai è il personaggio di Mike Barnes che torna sul dojo a sorpresa di tutti anche se non si conoscono ancora le circostanze che lo porteranno di nuovo davanti ai suoi temuti avversari. Questo bullo, che Terry Silver aveva assunto per fare paura a Daniel LaRusso era stato visto nel terzo film di Karate Kid, la sfida finale ed erano anni che i fan della saga di karate stavano aspettando il suo debutto nella serie.

La trama di Cobra Kai 5

Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l'impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile "nessuna pietà". Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Quando esce Cobra Kai 5 su Netflix

I nuovi dieci episodi di Cobra Kai 5 debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 9 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.