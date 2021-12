Cobra Kai 5 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

Ha appena fatto il suo debutto sul catalogo Netflix con i nuovi episodi della quarta stagione nell'ultimo giorno del 2021. Stiamo parlando di Cobra Kai, la serie che fa tornare in scena i protagonisti del grande classico degli anni '80 Karate Kid. A un anno dall'uscita della terza stagione, il quarto capitolo ha finalmente mostrato l'attesissima sfida tra i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence che hanno unito le forze per battere Cobra Kai (e Terry Silver) al torneo di karate di All Valley degli under 18. Dopo aver visto l'esito di tale sfida, ci sarà un continuo questa serie che dal 2018 tiene incollati sullo schermo milioni di account della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulla quinta stagione di Cobra Kai.

Cobra Kai 5: cosa sappiamo sul nuovo capitolo della serie

Ebbene sì, Cobra Kai avrà una quinta stagione. Ad annunciarlo era stata la stessa piattaforma di streaming lo scorso anno, ancor prima che debuttasse il quarto capitolo della serie. Ma, sembrerebbe proprio che la storia potrebbe proseguire anche per ulteriori stagioni. Il produttore e showrunner di Cobra Kai Josh Heald, infatti, ha rivelato che ci sarebbero altre storie da raccontare dopo la quinta stagione anche se Netflix non l'ha ancora ordinata per ora, forse in attesa di vedere come sarà il successo di pubblico della quarta. Ad ogni modo, Heald conferma che Cobra Kai 5 sarà una grande stagione piena di novità e tanti aspetti innovativi non ancora mostrati nello show. Di cosa si tratta? Staremo a vedere!

Quando esce su Netflix Cobra Kai 5

Per ora non abbiamo notizie certe sulla data di uscita esatta della quinta stagione di Cobra Kai ma possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi della serie sul catalogo Netflix tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.