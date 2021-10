Colin in bianco e nero è la nuova serie Netflix che racconta la vita di un noto campione di football

Netflix sceglie ancora una volta di raccontare lo sport e i personaggi che sono diventati leggenda dedicando la loro vita a una disciplina. Dopo aver puntato i riflettori sulla vita e carriera del calciatore Roberto Baggio e del campione di formula uno Michael Schumacher, questa volta la piattaforma di streaming si focalizza sul football americano per svelare i retroscena privati e pubblici della vita di uno dei nomi più noti di questo sport a livello internazionale, il quaterback Colin Kaepernick. Colin in bianco e nero, infatti, è la nuova serie Netflix sulle conquiste sportive e personali di un campione di football e sulle difficoltà vissute a causa della sua etnia, della classe sociale e della cultura nelle quali si è inserito da bambino nero adottato da una famiglia bianca. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questa serie Netflix che gli amanti dello sport non potranno non guardare.

Colin in bianco e nero: trama e cast

Con sei episodi da 30 minuti, questa serie annovera Jaden Michael nel ruolo del giovane Colin prima della scalata ai vertici del football americano come quarterback nella NFL e prima di diventare icona culturale e attivista. Dagli ideatori Ava DuVernay e Colin Kaepernick arriva un'innovativa miniserie drammatica che racconta l'ingresso nell'età adulta di Kaepernick. Nick Offerman e Mary-Louise Parker interpreteranno i ruoli dei suoi genitori benintenzionati Rick e Teresa e Colin Kaepernick in persona sarà il narratore ai giorni nostri della sua stessa storia che guida il pubblico attraverso una variopinta serie di contesti storici e contemporanei. Per capire Kaepernick bisogna conoscere Colin.

Quando esce Colin in bianco e nero su Netflix

Sarà possibile trovare la nuova miniserie Netflix su Colin Kaepernick sul catalogo Netflix a partire dal 29 ottobre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.