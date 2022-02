Le teorie sui possibili finali di And Just Like That

Manca solo un giorno al debutto del gran finale di And Just Like That, il revival di Sex and the City che è tornato a raccontarci la vita delle ragazze di New York, oggi cinquant'anni, alle prese con figli cresciuti, carriere avviate e tutte le sorprese che la vita è in grado di regalare. Ma, a questo punto della storia e dopo nove episodi che hanno stravolto l'essenza e il racconto dei personaggi che abbiamo imparato ad amare nelle sei stagioni della serie originale, cosa succederà? Quali risvolti potrebbe prendere la trama di And Just Like That nell'ultimo episodio pronto a debuttare su NowTV domani, 3 febbraio? E, soprattutto, la serie finirà davvero o lascerà spazio, nella trama, a una possibile nuova stagione? La risposta certa a queste domande non ce l'abbiamo ma ecco quali sono le nostre teorie sul gran finale di Sex and the City.

Teoria n. 1: Carrie riapre il suo cuore all'amore

Iniziamo da Carrie che in questa nuova versione di Sex and the City subisce una delle perdite più grandi a livello personale, quella del grande amore della sua vita, Mr. Big. La scrittrice, che ora si dedica al mondo dei podcast, in tutti gli episodi di And Just Like That sembra dover superare il lutto per la perdita di Big non riuscendoci mai del tutto. C'è da dire che questo personaggio è quello che, nel corso della serie, si è evoluto di meno restando sempre allo stesso punto o, addirittura, facendo anche passi indietro a livello di maturità personale. Carrie è il personaggio più deludente di And Just Like That e forse, a pensarci bene, è il personaggio peggiore di tutta Sex and the City ma questo è un altro discorso. Tornando al suo futuro speriamo che nell'ultimo episodio del revival del colosso degli anni '90 Carrie possa tornare ad aprire il suo cuore all'amore e, perché no, mettersi insieme all'uomo a cui ha dato buca due volte e che, come lei, ha perso sua moglie di recente. Per la Bradshaw, tornare ad amare qualcuno che non sia Big potrebbe essere un grande cambiamento e forse quello spiraglio di speranza non solo per tornare a essere felice ma per maturare, una volta per tutte, dal punto di vista relazionale. Speriamo accada davvero.

Teoria n.2: Miranda scopre che il flirt con Che è solo una sbandata e torna con Steve

Passiamo ora a Miranda, uno dei personaggi più discussi di questo revival che ha sconvolto tutti con la sua svolta omosessuale e il suo aver messo fine al matrimonio con l'unico uomo che l'abbia mai amata davero. Ma ora, dopo aver abbandonato la carriera da avvocato, essersi iscritta di nuovo all'università ed essersi aperta a nuove tipologie d'amore, cosa le accadrà? Ma soprattutto, si pentirà di aver lasciato Steve oppure proseguirà la sua relazione con Che? Da un lato sarebbe bello vedere vederla tornare con suo marito che, tra tutti, si è dimostrato essere il personaggio migliore della serie, insieme a Charlotte, anche se gli sceneggiatori lo hanno penalizzato per dare spazio all'evoluzione psicologica di Miranda. Dall'altro lato c'è Che per cui Miranda, invece, sembra aver proprio perso la testa ma la sensazione è che questa storia si dimostrerà solo una sbandata e non una costruzione stabile per un futuro. Cosa accadrà? Probabilmente sarà la stessa Che a far capire a Miranda che questa è solo una fase di passaggio, un momento di sbando e non la vita vera, o forse, le due resteranno insieme. Non ci resta che aspettare domani per scoprirlo.

Teoria n.3: e Charlotte?

Nella vita di Charlotte molto probabilmente non cambierà molto. La donna, infatti, ha dimostrato di essere un'ottima madre, un'ottima amica, uno dei personaggi più cambiati e maturati nel corso degli anni in grado perfino di accettare che sua figlia si senta uomo e voglia farsi chiamare Rock invece di Rose. La sua relazione con Henry procede bene, è plastica, si adatta ai cambiamenti quindi, per Charlotte ci aspettiamo solo cose belle come una riconferma del suo amore per Henry, l'inizio di una nuova carriera, magari nel mondo dell'arte, sua passione da sempre e un rafforzamento del legame con le sue figlie.

Altri colpi di scena? Dopo la morte di Big sembra proprio che nulla possa più stupirci (se non il ritorno di Smantha) ma staremo a vedere.