Ozark 4: come finirà la serie Netflix? Ce lo svela il nuovo trailer

Sta per cambiare tutto nella storia della famiglia Bryde. Come facciamo a saperlo? Ce lo svela il nuovo trailer ufficiale di Ozark 4, la serie Netflix che sta per tornare con l'ultima stagione sul catalogo della piattaforma di streaming. A poco più di un mese dal debutto del gran finale del crime familiare con Jason Bateman e Laura Linney, il colosso dello streaming ha lanciato un trailer molto particolare che ci fa tornare indietro nel tempo mostrando a ritroso i momenti drammatici delle stagioni precedenti di Ozark.

A commentare il trailer di Ozark 4 è la voce di Jason Bateman che ricorda vari momenti cruciali delle vecchie stagioni della serie sottolineando come ogni decisione che gli esseri umani prendono crea inevitabilmente un effetto valanga che spinge ad accadimenti e ad altre decisioni prese da terzi come conseguenza.

Qui il nuovo trailer di Ozark 4

Oltre al trailer, Netflix ha rilasciato anche alcune immagini dei nuovi episodi di Ozark 4 che mostrano i personaggi di Marty e Wendy, Rudy e Wyatt e molto altro ancora.

Cosa accadrà in Ozark 4

La storia di Ozark 4 riprenderà da dove era stata lasciata alla fine della stagione 3 con Wendy e Marty pieni di sangue. I due, infatti, si erano ritrovati a combattere contro in un finale che aveva lasciato i fan col fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Helen, infatti, era stata uccisa davanti agli occhi dei due, sempre più in mezzo alla malavita del cartello messicano. Proprio dopo questo finale brutale, lo showrunner della serie, Chris Mundy aveva anticipato che l'ultima stagione di Ozark avrebbe mostrato se i Byrde sarebbero riusciti o meno a trasformare il più grande errore della loro vita in un vantaggio. A noi non resta che scoprirlo ma ecco le prime immagini della serie in anteprima.

Le novità in Ozark 4 non mancano neanche per quanto riguarda il cast. Diverse sono le new entry tra cui Alfonso Herrera nei panni del cattivo Javi Elizonndro, Bruno Bichir che interpreterà il prete dei Navarro e Veronica Falcòn che sarà, invece, Camila la sorella di Omar e madre di Javi. A questi si aggiungono anche Adam Rothenberg, CC Castillo, Eric Ladin e Ali Stroker.

Quando esce Ozark 4 su Netflix

La stagione conclusiva di Ozark uscirà su Netflix in due parti. La prima, di sette episodi, farà il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming il 21 gennaio 2022 e la seconda (composta sempre da 7 episodi in totale) verrà pubblicata sempre nel 2022 ma più avanti.