Come finirà The Handmaid's Tale 4? Tutti i possibili finali della quarta stagione

Con il decimo episodio, in uscita oggi sulla piattaforma Hulu e domani, in italiano, su TimVision, si conclude il quarto capitolo di The Handmaid's Tale. La serie tratta dal romanzo omonimo di Margaret Atwood e interpretata da Elisabeth Moss sta per raggiungere il season finale per il dispiacere dei fan che non potranno più vivere nel mondo e nella testa di June Osborne e assistere ai suoi coli di ribellione e alle sue crisi di identità, non potranno più sentire la rabbia provocata dalla visione delle scene più cruente, tifare per Nick e June, sperare che ci possa essere una futuro migliore per Janine, affezionarsi a Aunt Lydia anche se è un personaggio "cattivo". Ma anche le cose belle devono finire e sono considerate tali proprio perché rare, quindi, prima di goderci l'ultimo episodio di The Handmaid's Tale 4 che siamo sicuri toccherà il profondo delle nostre emozioni, proviamo a pensare a come potrebbe finire la serie con questo quarto capitol. Ecco allora tutti i possibili finali di The Handmaid's Tale 4 e vediamo se almeno uno sarà quello giusto!

Tutti i possibili finali di The Handmaid's Tale 4

June torna a Gilead

Tra le possibili conclusioni di The Handmaid's Tale 4 c'è senza dubbio l'opzione di June che torna a Gilead. Diciamocelo, un po' lo stiamo anche aspettando, dopotutto, lei ha molto più carattere in quell'ambiente e, ora che è tornata in Canada, sembra aver perso tutta la sua grinta e il suo spirito di appartenenza. L'augurio è che June, anche se dovesse tornare nella Repubblica di Gilead, lo farebbe per ribellarsi e cercare di salvare tutte le donne che come lei hanno vissuto quelle violenze.

June e Luke si lasciano

Passiamo al lato romantico della serie. Che fine faranno June e Luke? Probabimente si lasceranno. June, dopotutto, non appartiene più a quel mondo e anche se ha cercato di reinserirsi nella sua vecchia vita matrimoniale si capisce che le sta stretta. I tentativi di capirsi e superare le difficoltà ci sono stati ma anche lo stesso aggrapparsi alla ricerca della loro bambina Hannah sembra quasi un vano tentativo di salvare a tutti i costi un qualcosa che non si vuole ammettere sia finito. Hannah, ormai, è andata e con lei sembra proprio se ne stia andando anche il legame tra i due personaggi. Lei, poi, prova ancora dei forti sentimenti per Nick, padre della sua seconda figlia, come ha dimostrato la bellissima scena del loro incontro nell'episodio 4x09.

June e Nick tornano insieme

E visto che lo abbiamo citato, passiamo a Nick. È poco probabile ma possibile (e un po' anche ci speriamo!) che June, alla fine di The Handmaid's Tale 4 possa tornare con Nick. Quanto sarebbe bella la reunion dei due che sembra siano destinati a non poter stare insieme, lui commander e lei ancella. Tutto starà nei risvolti di trama pensati da Bruce Miller con la supervisione di Margaret Atwood ma, noi romanticoni, speriamo in un ritorno insieme di June e Nick.

Serena di allea con June

Cosa farà Serena nel momento in cui le nascerà suo figlio? Cosa che potrebbe benissimo accadere nell'ultimo episodio di The Handmaid's Tale 4. Tutto starà in quanto rischierà che le venga portato via suo figlio o se verrà rilasciata o mantenuta in arresto in Canada. Certo è che la donna si è già allarmata nel momento in cui la sua amica, venuta a trovarla direttamente da Gilead, le ha letteralmente detto che suo figlio appartiene a quella comunità e che lo avrebbe cresciuto lei al posto di Serena stessa. Ora che si trova in una situazione a rischio e in una posizione di debolezza, Serena inizia a capire cosa vuol dire essere trattati come delle Handmaids e vivere con la paura di finire nelle Colonies. Ora, bisogna vedere se sarà assolta dall'accusa insieme a suo marito o no e se, in un caso o nell'altro, potrebbe avere un barlume di lucidità e capire che la Repubblica di Gilead va sterminata alleandosi con June per agire dall'interno.

Fred e Serena vengono rilasciati e tornano a Gilead

Altra opzione è che Fred e Serena tornino a Gilead e vengano rilasciati dalla polizia canadese. Potrebbero tornare come doppiogiochisti dato che Fred ha dichiarato di voler aiutare il Canada a sconfiggere Gilead ma noi, di questo personaggio, non ci fidiamo mai fino in fondo. Fred guarda sempre prima i suoi interessi, quindi, tutto starà in cosa guadagnerà dall'alleanza con il Canada e se potrà garantire a suo figlio il futuro che desidera.

Tra tutte queste possibilità non ci resta che aspettare un giorno per gustarci l'ultimo episodio di The Handmaid's Tale 4 e tornare a discutere, solo allora, sull'effettivo finale di stagione e lamentarci, o gioire, per le scelte degli sceneggiatori e per l'evoluzione dei personaggi e delle loro storie. Appuntamento a domani per il commento finale!