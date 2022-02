La spiegazione del finale aperto di Fedeltà, la nuova serie Netflix sul tradimento

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix, nel giorno in cui viene celebrato l'amore per rivoluzionare il racconto nella società moderna su cosa significhi stare insieme ed essere fedeli l'uno all'altro ma anche nei confronti di se stessi. Si intitola Fedeltà e con sei episodi magistralmente diretti da Andrea Molaioli e Stefano Cipani mostra tutta la labilità dei rapporti umani, sempre sogetti a influenze esterne e continui cambi di umore, pensiero, desiderio.

Con una storia che si ispira liberamente al romanzo omonimo, vincitore del Premio Strega Giovani di Marco Missiroli, corredata dalla colonna sonora di un inedito di Arisa, Fedeltà spiazza, stupisce, intriga, intristisce e insegna cosa ci vuole per stare davvero insieme a qualcuno a lungo.

La storia è quella di Carlo e Margherita, apparentemente la coppia perfetta ma dentro le mura domestiche due persone che intraprendono strade diverse, che si perdono nella loro relazione arrivando al punto di tradirsi per poter rendere le loro vite migliori. Ma al di là dei risvolti di trama, dei personaggi secondari e dell'atmosfera tra sesso, amore, letteratura e parole, Fedeltà lascia stupiti con un finale a sorpresa, dichiaratamente aperto a qualsiasi interpretazione e possibili stagioni future della serie. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire come finisce Fedeltà.

Come finisce Fedeltà: la spiegazione

Il sesto e ultimo episodio di Fedeltà è uno dei più particolari, forse quello che più di tutti ci lascia a bocca aperta. Si inizia con un flashback, sei anni prima che ci mostra come Carlo e Margherita si sono conosciuti e innamorati e si conclude a un anno da dove avevamo lasciato i personaggi nell'episodio precedente che mostra come entrambi siano andati avanti dopo la loro rottura. Carlo, cacciato dall'università dove insegnava per aver avuto una relazione con una studentessa diventa un talent scout del mondo dell'editoria facendo pubblicare alla sua "amante" il suo primo romanzo. Margherita, invece, decide di rivoluzionare la sua vita aprendo il suo studio di interior design, suo sogno da sempre ma rimasto a lungo nel cassetto. A stupire più di tutto è che entrambi dopo un anno stanno con persone diverse da quelle con cui si erano traditi a vicenda. Lui molla la studentessa e fa sesso con qualsiasi ragazza capiti sotto mano e lei molla il suo fisioterapista per mettersi con un artista. Nessuno dei due, però, sembra essere convinto delle nuove relazioni e, proprio a fine episodio, si scoprirà che forse potrà esserci di nuovo un futuro tra i due, proprio adesso che hanno trovato la loro strada. Margherita bacia Carlo, che l'ha raggiunta all'inaugurazione del suo studio e lo invita a inventarsi qualcosa per riconquistarla. Ed è qui che si chiude il sipario. Torneranno insieme? A voi la scelta anche se, per scoprirlo, non ci resta che capire se ci sarà o meno una seconda stagione della serie.