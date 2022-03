Come ci eravamo lasciati alla fine di Guida astrologica per cuori infranti? Il recap prima della nuova stagione

Manca pochissimo all'uscita di Guida astrologica per cuori infranti 2, la nuova stagione della rom-com di Netflix che racconta l'amore e i trentenni tra segni zodiacali e affinità scritte nelle stelle. La prima stagione della serie è andata in onda lo scorso autunno lasciando il pubblico e la ciritica un po' divisi ma ora siamo tutti in attesa dei nuovi sei episodi della serie che saranno dedicati agli ultimi segni zodiacali dalla bilancia ai pesci. Ma prima di guardare la nuova stagione facciamo un piccolo recap su come ci eravamo lasciati alla fine del primo capitolo.

Come finiva la prima stagione di Guida astrologica per cuori infranti

La prima stagione di Guida astrologica per cuori infranti finisce lasciando l'amaro in bocca alla protagonista Alice e a noi spettatori. La Bassi, infatti, proprio dopo aver capito di provare dei sentimenti per Davide Sardi e averlo baciato negli studi di produzione dove lavorano, lo vede baciare un'altra donna. Ma facciamo un passo indietro. Per tutta la durata della serie la protagonista vaga alla ricerca di quello che pensa sia il grande amore passando da un uomo all'altro e rischiando di ricadere con il suo ex, Carlo, per poi scoprire che la sua anima gemella ce l'aveva sotto gli occhi e aveva il nome di Davide Bassi.

I due si baciano ma vengono interrotti perché la produttrice dello show ideato da Alice, Barbara Buchneim-Wessler Ricci Pastori, la vuole vedere per parlarle del futuro della trasmissione e le chiede di rivedersi dopo la puntata. Alice e Davie si danno appuntamento all'esterno dell'edificio. Una volta fuori per raggiungere Davide, però, Alice lo sorprende mentre si bacia con la stessa Barbara, sua ex moglie. Ad Alice cade il casco all'improvviso e Davide si accorge così che la ragazza aveva assistito a tutta la scena. Alice scappa, si perde tra le strade di Torino con il cuore infranto. Ed è così, con il profilo della Mole Antonelliana e una trentenne alla ricerca di una felicità persa che finisce Guida astrologica per cuori infranti.

Quando esce Guida astrologica per cuori infranti 2

I nuovi episodi di Guida astrologica per cuori infranti 2 debutteranno sul catalogo di Netflix l'8 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.