Incastrati 2, la spiegazione del finale

Ficarra e Picone si sono tuffati nel mondo delle serie tv lo scorso anno collaborando con Netflix in una serie scritta, diretta e interpretata da loro stessi, Incastrati. Una scommessa, finora, vinta per il duo di comici siciliani che è riuscito a portare sul catalogo della piattaforma di streaming un format di dramedy all'italiana arricchito da molte sfumature interessanti come riflessioni profonde su diversi temi dalla mafia alla corruzione della polizia, dai problemi della sanità pubblica a quello dei figli "mammoni" e infine a quella sul giornalismo. Ma come è andata a finire la storia di questa serie che è appena uscita su Netflix con la sua seconda e ultima stagione? Qual è stato il destino di Salvo, Valentino e di Padre Santissimo? Ecco la spiegazione del finale di Incastrati 2.

Come finisce Incastrati 2

Il finale del capitolo 2 di Incastrati vede i due protagonisti, Salvo e Valentino riuscire a collaborare con la polizia per la cattura di Padre Santissimo, Cosa Inutile e dei loro collaboratori. I due riparatori di apparecchi elettronici, infatti, dopo essere stati catturati da questi malviventi e costretti a collaborare con loro mentendo perfino alle loro fidanzate e famiglie, si ritroveranno a collaborare con la polizia per scovare il nascondiglio segreto dei mafiosi e procedere con la loro cattura. Così, nell'episodio finale della serie, vediamo la polizia assalire il gruppo di malviventi con un blitz che finisce con la cattura di Padre Santissimo. Dopo essere stato portato in un passaggio sotterraneo da Cosa Inutile, Padre Santissimo si ritroverà faccia a faccia con Salvo che, con in mano distintivo e pistola (poi si scoprirà essere la pistola finta della serie The touch of the killer) blocca il mafioso e lo minaccia di ucciderlo. Lui, però, risponde ordinando a Cosa Inutile di sparare a Salvo e farlo fuori per riuscire a scappare. Cosa Inutile, però, ha un attacco di coscienza e decide di disobbedire e impedire a Padre Santissimo di sparare all'uomo perché stanco di essere sempre dipendente da lui. Così, mentre Padre Santissimo spara colpi di pistola per uccidere a sangue freddo Salvo, Cosa Inutile gli sposta la pistola e ammette di essere stanco di dover obbedire a ogni sua parola e di sentirsi, finalmente, libero. Avendo sentito i colpi di pistola, i poliziotti, con anche la dottoressa Scalia, arrivano sul luogo del misfatto catturando sia Padre Santissimo che Cosa Inutile che finiranno in carcere. Per la città è una grande gioia quella di aver catturato un boss mafioso così importante e la polizia, così come i cittadini, festeggiano con una parata che vede tutti applaudire e gioire di essere finalmente liberi. Intanto Salvo torna insieme alla sua fidanzata.

Ci sarà un futuro per Incastrati?

Incastrati non continuerà con ulteriori episodi in quanto la serie si è conclusa con questo secondo capitolo appena debuttato su Netflix.