Come ci eravamo lasciati alla fine de La casa di carta 4?

La spiegazione del finale della quarta stagione della serie spagnola sulla banda di ladri con i volti di Salvador Dalì in attesa dell'uscita dei nuovi episodi

Manca pochissimo all'uscita del volume 1 de La casa di carta 5, la prima parte del gran finale della serie creata da Alex Pina. Dopo quattro entusiasmanti stagioni, la storia della banda di ladri della Zecca nazionale spagnola giunge al termine con un ultimo atto geniale del Professore, la mente dietro il piano di far entrare un gruppo di crimilai nella Zecca, farli chiudere dentro, fargli stampare banconote e, allo stesso tempo, smascherare la corruzione della Polizia di Stato. Ma prima di iniziare a guardare la nuova stagione de La casa di carta, rispolveriamo la memoria per ricordarci come finiva la stagione 4 della serie. Cosa era successo ne La casa di carta 4 e da dove verrà ripreso il racconto nella nuova stagione? Ecco le risposte a queste domande.

Come finisce La casa di carta 4

Come finiva La casa di carta 4? Iniziamo a ripercorrere le vicende che hanno portato al finale di una delle stagioni più emozionanti di questa serie Netflix. Siamo a Madrid, la Polizia viene smascherata nel suo essere corrotta fino al midollo dal Professore che mostra, alle persone sempre più affezionate al ladri dal volto di Dalì, il trattamento subito da Rio da parte delle forze dell'ordine spagnole e il periodo di detenzione abusiva che ha dovuto vivere Lisbona. È così che sia Prieto che Sierra vengono fatti arrestare prendendosi le colpe per salvare la faccia della polizia davanti alla Nazione. A sferrare, però, un duro colpo al Professore sarà proprio Alice Sierra che, sfruttando vecchi favori, riesce a risalire alla targa dell'auto usata dal Professore, rintracciarlo nel suo nascondiglio e puntargli una pistola alla testa. È proprio con questa scena che si chiuse La quarta stagione de La casa di carta.

Va meglio, invece, all'interno della Banca Nazionale di Stato dove Lisbona torna insieme ai suoi compagni con un espediente pensato dal Professore, anche se, uno dei personaggi più amati dal pubblico, Nairobi, perderà la vita per colpa di Gandìa che, prima di essere sconfitto, la ucciderà. Ci sarà un funerale improvvisato per la ragazza che diventerà il simbolo di resistenza acquistando grande favore da parte delle persone sempre più consapevoli della criminalità delle forze dell'ordine e sempre più vicine a questi ladri a fin di bene.

Ma passiamo ad Arturo che, dopo aver provato a innescare una rivolta da parte degli ostaggi, molestando anche una di questi, viene colpito da un proiettile alla gamba da Manila, il nuovo membro della banda, nascosta tra gli ostaggi.

Qui il trailer ufficiale de La casa di carta 5

Quando esce La casa di carta 5 su Netflix

Gli episodi della prima parta del gran finale de La casa di carta debutteranno su Netflix il 3 settembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Per l'uscita della seconda parte di stagione bisognerà aspettare il 3 dicembre.