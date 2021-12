Come ci eravamo lasciati alla fine de La casa di carta 5, vol. 1? Il riassunto

Manca pochissimo all'uscita degli episodi conclusivi de La casa di carta ma prima di addentrarci nel vivo del gran finale di serie, diamo uno sguardo alle serie passate per ricordare il punto da cui la storia verrà ripresa. Cosa era successo nei primi episodi de La casa di carta 5? Come era stato il finale di questo primo volume dell'ultima stagione della serie spagnola di Netflix? Scopriamolo insieme tornando indietro nel tempo.

Come finiva La casa di carta 5, volume 1

La storia de La casa di carta nella quinta stagione riprende da dove era stata lasciata alla fine della quarta. Innanzitutto il Professore è finito nel tranello dell'ispettrice Alicia Sierra ed è stato incastrato. Dall'altro lato entra in scena l'esercito, pronto a entrare nella banca di Spagna mentre i ladri della Banda del Professori si separano in più gruppi. Tokyo, Denver e Manila si rifugiano nell'area cucina della banca e sarà proprio da qui che irromperà l'esercito. Tokyo era stata ferita gravemente dai cecchini posizionati sul fronte e, mentre cerca di scappare insieme ai suoi due compagni, in fin di vita, deciderà di sacrificarsi e fare loro da scudo per permettergli di scappare. Rio tenterà di salvare Tokyo ma non servirà a nulla il suo tentativo di salvarle la vita aprendo un varco nel pavimento. La giovane ladra, nonché una delle protagoniste assolute della serie spagnola, alla vista di Gandia pronto a sferrarle l'ultimo colpo, azionerà l'esplosivo che ha in giacca uccidendosi ma portando con sé anche Gandia e alcuni militari. "Meglio morta che in galera" ha sempre dichiarato la ragazza che uscirà di scena proprio con un atto di libertà e di amore nei confronti dei suoi compagni di avventura.

Per quanto riguarda gli altri personaggi della serie c'è Helsinki che viene ferito a una gamba dall'esercito e Stoccolma che, invece che usare la morfina per il compagno, la inietta a se stessa ed è in preda ai sensi di colpa per aver colpito il suo ex amante Arturo, uscito in lettiga in fin di vita.

E, infine, c'è il Professore che riesce abilmente a portare dalla sua parte Alicia Sierra. Ma possiamo davvero fidarci di lei? La donna, infatti, nasconderà un'arma misteriosa in una borsa lasciata in bagno. Si tratta di una precauzione oppure ha un vero e proprio piano nei confronti dei compagni di banda del Professore? È alleata o nemica? Cosa accadrà negli ultimi cinque episodi? Come si chiuderà il cerchio de La casa di carta dopo cinque stagioni? Non ci resta che aspettare l'uscita della seconda parte della stagione per scoprirlo.

Quando esce la seconda parte della quinta stagione de La casa di carta

Gli ultimi cinque episodi de La casa di carta 5 debutteranno su Netflix a partire dal 3 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.