Lucifer 5B: la spiegazione del colpo di scena finale e le anticipazioni sulla stagione 6

Lucifer 5B ha fatto il suo debutto su Netflix il 28 maggio con i nuovi episodi che, messi insieme alla prima parte già uscita sulla piattaforma di streaming hanno dato un finale alla stagione 5 della serie. Come si è conclusa la stagione 5B? Con un colpo di scena che ha sconvolto i fan e che riguarda uno dei personaggi chiave del cast di questa serie tratta dal fumetto ominimo scritto da Mike Carey e pubblicato dalla Vertigo. Se non avete ancora visto la serie meglio fate attenzione perché la prossima sezione dell'articolo contiene spoiler.

Con un inatteso risvolto, nell'episodio 15 di Lucifer 5B uno dei personaggi principali della serie è morto. Ma entriamo più nel dettaglio per capire di chi si tratta e come è accaduta la vicenda.

Lucifer 5B: muore uno dei personaggi principali

Ci troviamo nell'episodio 15 della nuova parte della quinta stagione di Lucifer e, il detective Dan Espinoza, interpretato da Kevin Alejandro. Dan ha perso la vita perché coinvolto nel piano di Michael, gemello di Lucifer, di diventare il nuovo Dio. Il colpo di scena era già stato inserito nella trama della quinta stagione, dagli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson, anche prima che la serie fosse rinnovata per un ulteriore continuo. A commentare l'evento, che ha sconvolto i fan della serie, sono stati gli stessi showrunner in un'intervista con il giornale americano Entertainment Weekly.

Lucifer 6: cosa accadrà dopo la morte di Dan?

Gli sceneggiatori di Lucifer 5B hanno dichiarato di aver pensato alla morte del personaggio di Dan perché questo evento sarebbe "servito" allo sviluppo delle storie degli altri protagonisti e all'evoluzione dei loro personaggi, come ad esempio Lucifer. La morte di Dan, infatti, potrà permettere a Lucifer di capire determinate cose su se stesso che gli serviranno in un futuro.

"Dan e Lucifer hanno diverse cose in comune - commenta Henderson - Dan, infatti, ha sensi di colpa e pentimento nei confronti delle sue azioni in dubbio se meritare il perdono per ciò che ha fatto. E questo accaduto servirà a Lucifer per capire se lui stesso è degno di diventare Dio o no", ha spiegato Henderson.

Per quanto riguarda la sesta stagione, dopo che Netflix ha rivoluzionato il programma degli showrunner con un continuo di serie, gli autori hanno iniziato a chiedersi de l'attore che nella serie interrpeta Dan, Kevin Alejandro, dovrebbe tornare oppure no nella stagione 6. Non volendo rinunciare ad Alejandro, gli sceneggiatori, hanno trovato un modo per farlo tornare anche con Lucifer 6

"Kevin Alejandro è un attore straordinario - commenta Henderson - sarebbe stupido non trovare un modo per averlo di nuovo nell'ultima stagione della serie. Inoltre, il solo pensiero di poter torturare Dan Espinoza per un'altra stagione è senza dubbio molto divertente per noi".

Che Dan tornerà il Lucifer 6 è chiaro ma in quali modalità è ancora incerto. Non ci resta che aspettare ulteriori news al riguardo.