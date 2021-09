Narcos: Messico 3 sarà l'ultima. Tutto quello che sappiamo sul gran finale di serie

Narcos: Messico sta per giungere al termine. La serie spin-offi di uno dei franchise più amati dal pubblico di Netflix chiuderà i battenti con la terza stagione e, per l'ultima volta, potremo essere testimoni delle avvincenti avventure del narcotrafficante Diego Luna sul piccolo schermo. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questo gran finale di serie, quali sono le prime immagini di questa stagione e quando potremo trovare gli episodi sul catalogo Netflix.

Narcos: Messico 3, la trama del gran finale di serie

Narcos: Messico 3 riprende il racconto da dove era stato lasciato alla fine della seconda stagione della serie. Félix non c'è più, viene arrestato dal governo messicano che voleva dimostrare la propria influenza sulla lotta al traffico di droga e venire incluso nell'accordo per il libero scambio con il Nord America. In prigione, Félix ha incontrato un agente della DEA, Walt Breslin annunciandogli un nuovo scenario di guerra tra i cartelli messicani. Ma passiamo alla stagione 3. Da quanto emerge dal teaser trailer sarà proprio questa guerra a dominare l'intera narrazione e cambiare per sempre il traffico di droga nel Paese. Sono gli anni '90, nel pieno della globalizzazione del business della droga e la verità su questo argomento è sempre più insabbiata. Come andrà a finire?

Il trailer di Narcos: Messico 3

Vecchi e nuovi personaggi del cast

La terza e ultima stagione di Narcos: Messico, oltre ai membri del cast regolare, avrà delle new entry fisse tra cui: Luis Gerardo Méndez nei panni di un poliziotto di Juarez, Victor Tapia, Alberto Guerra che sarà il volto del trafficante Ismael 'El Mayo' Zambada e Luisa Rubino che sarà Andrea Nuñez, una giornalista che vuole smascherare la corruzione. Oltre a questi tre nuovi personaggi, si aggiunge al cast anche Benito Antonio Martínez Ocasio, nel ruolo di Arturo 'Kitty' Paez, un membro dei Narco Juniors insieme a Beau Mirchoff come Steve Whipple, Alejandro Furth per il personaggio di Ramon Salgado. Compaiono nel cast della serie anche Lorenzo Ferro, Markin López, José Zúñiga , Diego Calva, Damayanti Quintanar, Kristen Lee Gutoskie, Manuel Uriza e Yessica Borroto.

Quando esce Narcos: Messico 3 su Netflix

L'ultima stagione di Narcos: Messico debutterà sulla piattaforma di streaming a partire dal 5 novembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.