Come ci eravamo lasciati alla fine della prima stagione di Russian doll

Manca pochissimo all'uscita della seconda stagione di Russian doll, la serie Netflix sugli universi paralleli che con il suo primo capitolo ha saputo catturare l'attenzione di pubblico e critica venendo anche premiata agli Emmy Awards. Questa dramedy di Netflix, che vede Natasha Lyonne come showrunner, produttrice esecutiva e interrpete della serie è pronta a continuare il suo racconto e fare un salto temporale di ben tre anni nella nuova stagione. Ma prima di imbarcarci nel viaggio tra i nuovi episodi di Russian doll 2 andiamo a rispolverare la memoria su come ci eravamo lasciati alla fine della prima stagione della serie.

Come finiva Russian doll 1

Nell'ultimo episodio di Russian doll vediamo Nadia e Alan morire per l'ennesima volta solo per cercare di tornare indietro nel tempo, alla notte della loro prima morte e cercare di aiutarsi a vicenda per impedire che questa accada. I due, infatti, una volta tornati indietro nel tempo andranno subito alla ricerca l'uno dell'atro nel negozio dove si erano incontrati, ancora prima di conoscersi, e ancora prima che lui si buttasse da un palazzo per la disperazione e che lei finisse sotto una macchina per andare a riprendere il suo gatto, Oatmeal, che era scappato nel parco. L'unico grande problema è che, una volta arrivato il momento dell'incontro, si rendono conto di essere finiti in due universi paralleli diversi dove lui non ha più memoria di lei e lei di lui ed è così che i due dovranno cercare di conquistare la fiducia dell'altro a tutti i costi per evitare di morire per sempre. Nadia, così aiuterà un ragazzo ubriaco e disperato evitando che si suicidi e Alan farà capire a Nadia di lasciar perdere quell'uomo che vuole portarsi a letto ed evitare di attraversare la strada senza guardare. Così, dopo tanti tentativi di farsi credere, i due, vicini alla fine danno fiducia all'altro, fanno pace con il loro dolore e il loro passato e scelgono di aiutarsi a vicenda per il bene di tutti.

Nadia, così, supererà il suo 36esimo compleanno, farà pace con il ricordo di sua madre che ha continuato a tormentarla da sempre e Alan capirà che la sua relazione con Beatrice è finita ma che questa non è la fine del mondo.

Quando esce Russian doll 2

Sarà possibile trovare i nuovi episodi di Russian doll 2 sul catalogo Netflix a partire dal 20 aprile 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.