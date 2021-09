La spiegazione del finale di Sex Education 3

I nuovi episodi della terza stagione di Sex Education sono usciti su Netfix il 17 settembre. Tra nuovi scandali, amori incompresi, sentimenti nascosti e tanti drammi, la nuova stagione della serie britannica con Asa Butterfield e Gillian Anderson ha, senza dubbio, saputo tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Ma, per chi non avesse ancora visto in finale di Sex Education 3 o chi, semplicemente, volessa capire un po' di più come è andata a finire tra Maeve, Otis e tutti gli altri protagonisti della storia, ecco un approfondimento sulla spiegazione del finale di Sex Education 3, in attesa di una possibile quarta stagione.

(Attenzione agli spoiler!)

Come è finito Sex Education 3? La spiegazione

Iniziamo con il colpo di scena più grande: Moordale chiude i battenti. La scuola, infatti, dopo tutti gli eventi subiti ha scelto di vendere il terreno e mettere il punto sulla sua storia. Ora, però, il corpo di studenti dovrà trovare un nuovo edificio per il prossimo semestre. Un piccolo problema da affrontare per tutti, tranne Maeve che riceve dalla madre i soldi per trasferirsi negli Stati Uniti e realizzare, così, il suo sogno. Salutare tutti sarà difficile per la ragazza, però, soprattutto Otis ma lei volterà pagina una volta per tutte iniziano una nuova pagina della sua vita. Passiamo agli altri personaggi. Jean sopravvive all'emorragia e si salva insieme alla sua bambina. Otis torna a fare pace con sua madre e decide di voler seguire la strada della psicologia, Hope si affida ancora una volta alla fecondazione in vitro dato il suo grande desiderio di diventare madre. Jakob e Ola si riconciliano e lui le assicura che nonostante la sua nuova famiglia non smetterà mai di amarla. La madre di Adam decide di tagliare i ponti con il marito Alistair una volta per tutte e dedicarsi alla riscoperta di se stessa. Un altro personaggio che dovrà lasciare il certo per l'incerto è Eric che, dopo aver baciato Adam durante il matrimonio di famiglia. Se quest'ultimo è alle prese con turbinii d'amore e nuovi sentimenti, ad aver fatto pace con i propri è Jackson che sembra aver preso consapevolezza delle sue emozioni per Cal anche se troverà un rifiuto dall'altra parte.

La stagione si conclude con Maeve diretta agli Stati Uniti alla ricerca di una nuova avventura, Eric e Otis alla ricerca di una nuova scuola da frequentare e Jean pronta a vivere di nuovo una maternità tanto desiderata.