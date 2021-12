Come ci eravamo lasciati alla fine di The Witcher? Il riassunto in attesa della nuova stagione

Manca pochissimo al ritorno di Geralt di Rivia sul piccolo schermo e noi non siamo più nella pelle! Cosa accadrà al nostro witcher preferito? Come continuerà la sua storia nella seconda stagione della serie che tra pochi giorni uscirà con nuovi episodi su Netflix? Per ora non possiamo saperlo ma in attesa di vedere i risvolti di trama di The Witcher 2 facciamo un passo indietro e rispolveriamo la memoria sul finale della prima stagione. Come finiva The Witcher? Ecco un piccolo recap per prepararci alla visione del secondo capitolo della serie fantasy sugli storici romanzi di Andrzej Sapkowski.

Come finiva la prima stagione di The Witcher? Il riassunto

L'ottavo episodio di The Witcher è dedicato quasi interamente all'assedio di Sodden. Cosa accade? I maghi uniranno le forze e affideranno a Yennefer il comando nello scontro con l'avanzata nilfgaardiana. La ragazza, rispetto ai primi episodi della serie, infatti, si è decisamente evoluta al punto da diventare un'abilissima condottiera e una potentissima maga. La battaglia, così come i salti temporali nella trama che contraddistinguono questa serie Netflix, ha un ritmo incalzante alternando momenti di preparazione dei maghi con lo scontro vero e proprio che esplode con una ferocia senza precedenti. Sacrifici umani, magie, portali temporali, pozioni alchemiche e incantesimi rendono questa battaglia visivamente suggestiva e di impatto. Nello scontro finale ogni personaggio della serie è coinvolto nella dimostrazione del proprio potere da Tissaia a Fringilla, fino a passare per Yennefer che, più di tutti, vuole mostrarsi in tutta la sua potenza rinnovata che ha il suo culmine nella vampata incandescente che proietta nel finale di episodio e che la fa scomparire nel nulla. E Geralt? È in preda alle allucinazioni dopo essere stato morso da un Ghoul e rivive alcuni momenti del passato che svelano anche il personaggio di sua madre, Visenna.

Ciri, invece, si ritrova nel bel mezzo di un gruppo di cadaveri di ragazzi che hanno provato a molestarla. I suoi poteri sono instabili ma la ragazza viene soccorsa da una donna che la conduce in una fattoria dove può ricominciare a vivere una vita serena e lontana dai drammi. La serenità, però, non le basta e decide di continuare il suo viaggio alla ricerca di Geralt di Rivia che, però, è proprio sulla strada della fattoria dove si trova la ragazza. L'incontro tra i due ci sarà e durerà solo pochi secondi con un abbraccio a pochi minuti dalla fine dell'episodio.

Il gran finale di The Witcher, però, non si chiude con l'abbraccio tra Geralt e Ciri ma con la domanda che la donna rivolgerà al witcher:" Chi è Yennefer?". Ed è qui che partono i titoli di coda.

Quando escono i nuovi episodi di The Witcher 2 su Netflix

The Witcher 2 debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 17 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.