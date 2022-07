Virgin River 4: la spiegazione del colpo di scena finale (e chi è il padre del bambino di Mel)

Ha appena fatto il suo debutto sul catalogo Netflix con dodici nuovi episodi. Stiamo parlando di Virgin River che è giunta alla quarta stagione e, per la gioia dei fan, ha regalato al pubblico il suo solito finale in sospeso con un bel colpo di scena che ha messo fine a questa nuova stagione della serie romantica con Martin Henderson e Alexandra Breckenridge, tratta dai romanzi di Robyn Carr. Ma cosa è successo in Virgin River 4 e, soprattutto, come finisce? Cosa accade tra Mel e Jack, chi è il padre del bambino di Mel? Chi sono e che ruolo hanno i nuovi personaggi della storia? Scopriamolo insieme in questa spiegazione del finale di Virgin River 4.

Virgin River 4: cosa è successo nel finale (e di chi è il figlio di Mel)

Iniziamo con la prima grande rivelazione: il figlio di Mel è una bambina e il padre non è Mark, l'ex marito deceduto di Mel ma Jack! Il test di paternità, infatti, non ha lasciato alcun dubbio e anche se Jack non voleva farlo, perché spaventato all'idea che i suoi sentimenti nei confronti del bambino cambiassero, alla fine, il test, ha rivelato la paternità di Jack. In questa stagione, però, l'amore tra Mel e Jack è stato messo alla prova da diversi ostacoli, gli alti e bassi d'umore di Jack che, da un lato, ha avuto delle crisi per il suo passato da militare e la perdita del suo amico Adrew in guerra (emozioni risvegliate dall'arrivo del fratello del ragazzo a Virgin River), dall'altro ha iniziato a bere mostrando problemi di alcolismo che hanno preoccupato sempre di più Mel. Poi c'è Mel che ha scoperto di avere una gravidanza a rischio e più volte ha pensato di perdere il bambino, prima in un incidente in aereo dove il pilota ha avuto un infarto in volo e Jack è stato costretto a fare lui stesso un atterraggio di emergenza, poi per dei dolori addominali che alla fine, però, non erano nulla di grave. I due, però, hanno avuto anche i loro momenti romantici. Jack, infatti, le ha chiesto di sposarla e lei ha detto subito sì, hanno scoperto che la bambina è figlia di Jack, si sono supportati a vicenda nelle avversità e, alla fine, sono stati partecipi del colpo di scena finale di Virgin River 4: i gemelli che Charmaine sta aspettando non sono figli di Jack. La donna, infatti, trovata dai due a terra, nel suo appartamento, in preda a dei fortissimi dolori al ventre, ha rivelato di aver mentito e che i gemelli non sono di Jack.

E, infine, Mel ha deciso di licenziarsi dallo studio di Doc per prendersi cura della sua gravidanza, lasciando Cameron, il nuovo medico arrivato in città che si era innamorato di lei e l'aveva avvertita sulla non affidabilità di Jack, ad affiancare Doc.