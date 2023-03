Città invisibile, come finiva la serie brasiliana Netflix (in attesa della seconda stagione)

Ha fatto il suo debutto su Netflix il 5 febbraio dello scorso anno raccontando una storia a metà tra fantasy e giallo e conquistando una grande fetta di pubblico a livello internazionale. Stiamo parlando di Città Invisibile, la serie brasiliana Netflix, Ideata da Carlos Saldanha, che con la sua storia piena di colpi di scena e interrogativi da risolvere ha tenuto tantissimi spettatori incollati allo schermo e sta per tornare, a giorni, sul catalogo della piattaforma di streaming con la sua seconda stagione. Ma ci ricordiamo come finiva Città Invisibile? Come ci eravamo lasciati alla fine della prima stagione? Ecco un recap sul finale di Città Invisibile per prepararsi alla visione del capitolo due di serie.

Come finiva Città Invisibile (in attesa della nuova stagione)

Il finale di Città Invisibile ha colorato la trama di questa appassionante serie di molti colpi di scena inaspettati. Intanto c'è Camila che riesce a liberare Eric dal distretto dove è detenuto ma c'è una cosa importante che non sa, il Corpo Secco si è impadronito di lui. E se la sirena crede che Eric, dopo essere stato liberato, vada verso casa, non sa che lui, in realtà, è diretto a Vila Toré per uccidere il Curupira e vendicarsi. Il Curupira, intanto, è pronto a vendicare la morte di Isac affrontando lo spirito di Antunes che, in passato, aveva cercato di ucciderlo ed era riuscito a sterminare tutta la famiglia di Ibere anni prima. È il momento dello scontro tra bene e male. João va nella foresta per trovare suo padre che è pronto a richiamare il Ciupira e nella stessa notte Fabiana partorisce dando alla luce il figlio di Manaus.

Intanto Camila è faccia a faccia con il Corpo Secco che si è impossessato di Eric e cerca di annientarla ma viene distratto dall'arrivo del Curupira. Eric, mentre cammina nella foresta, inizia a sparare alla cieca ma a un certo punto la pistola esaurisce i colpi. Così, il Curupira riesce a colpire Eric con una lancia infuocata ma non basta per ucciderlo. Eric, infatti, si rialza in piedi ed è pronto a distruggere il Curupira ma Ines assume le sembranze di farfalla e posandosi sugli occhi di Eric gli impedisce di attaccare Iberê.

A questo punto Ines rivela a Eric tutta la verità sulla notte in cui morì Gabriella. Lei, infatti, morì a causa dello spirito del Corpo Secco che si era impadronito del corpo di Luna. Ora Eric sa che l'unico modo per liberarsi del Corpo Secco è trafiggersi con la lancia davanti a Camila, Ines e il Curupira. Così, Eric, si trafigge ma non muore riaffiorando da uno specchio d'acqua dove c'è sua moglie Gabriella che lo attende e gli dice: "Non è ancora arrivata la tua ora, sei diventato uno di loro". Così Eric, riprende conoscenza e viene portato via da Camila, Ines e Ibere. Ora anche lui, non è più un umano ma un'entità proprio come loro.

Quando esce Città Invisibile 2 su Netflix

Città Invisibile debutterà su Netflix il prossimo 22 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.