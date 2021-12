Come ci eravamo lasciati alla fine di Cobra Kai 3? Il riassunto in attesa della quarta stagione

Tra qualche giorno ci sarà il debutto della quarta e nuova stagione di Cobra Kai su Netflix ma prima di scoprire quale sarà il risvolto di trama di questo remake di Karate Kid a 30 anni di distanza dal torneo di All Valley del 1984 facciamo un passo indietro per rispolverare nella nostra memoria tutto quello che era accaduto nel finale della terza stagione. Come finiva Cobra Kai 3? Dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio di questa serie che fa tornare sul piccolo schermo gli storici personaggi di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence? Scopriamolo insieme.

Come finiva Cobra Kai 3? Il recap

Cobra Kai 3 aveva visto il ritorno di All Millis che era riuscita a mitigare la rivalità tra Johnny Lawrence e Daniel LaRusso che alla fine hanno scelto di unirsi, insieme ai loro allievi dell'Eagle Fang e Miyagi-Do per sconfiggere John Kreese. Durante una festa di Natale c'è un'invasione in casa dei LaRusso da parte di Tory Nichols ed Eli "Falco" Moskowitz ed è così che scoppia una rissa tra dojo che distruggerà la casa di Daniel. Una volta terminata la rissa, Daniel e Johnny andranno da Kreese per risolvere una volta per tutte le cose ma quando Johnny arriva, scoprirà che suo figlio Robby si è unito al suo ex insegnante e non riuscirà a mantenere la calma iniziando uno scontro con Kreese tirando perfino fuori un coltello. Robby, però, riesce a persuaderlo a non proseguire ma scaglierà tutta la sua rabbia nei confronti del padre che sfocerà in un altra lotta. Dopo essersi accertato delle condizioni di Roby, Johnny si riunirà a Daniel per attaccare ancora una volta Kreese ma Miguel e Samantha li fermeranno.

È in questo momento che Kreese lancerà una sfida agli allievi di Johnny e Daniel di affrontare Cobra Kai nel torneo di karate under 18 All Valley e promette che, andrà via una volta per tutte se il Cobra Kai perderà il combattimento.

E poi c'è quella telefonata di Kreese al vecchio amico Terry Silver che tornerà nei nuovi episodi della serie come suo alleato contro Daniel e Johnny che stanno collaborando contro di lui. Kreese, infatti, aveva salvato la vita a Silver mentre era prigionieri in un campo vietcong e ora quest'ultimo potrebbe unirsi a lui per vincere questo duello.

Quando esce Cobra Kai 4 su Netflix

I nuovi episodi di Cobra Kai 4 usciranno sul catalogo della piattaforma di streaming il 31 dicembre 2021 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.