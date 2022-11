Come ci eravamo lasciati alla fine di Elite 5

Manca pochissimo al debutto dei nuovi episodi di Elite 6 su Netflix ma prima di addentrarci nella trama della nuova stagione siamo sicuri di ricordarci come ci eravamo lasciati alla fine della quinta? Come finiva Elite 5? Cosa era successo ai protagonisti di questo teen drama che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori da anni? Ecco un recap sul finale di Elite 5 da rileggere per essere più che pronti a guardare la nuova stagione della serie spagnola su Netflix.

Come finiva Elite 5

Partiamo da Samuel che è libero dalla prigione, dopo che si era dichiarato colpevole spinto dal preside, grazie a un accordo con la polizia. Lui, intanto, escogita un piano con Rebe per riprendere possesso della famosa sim che Mencia ha rivelato di aver ritrovato. Samuel e Rebe sono ospiti a casa di Blanco per una cena e la ragazza sfrutta questa occasione per cercare la sim ma viene sorpresa da Mencia che le dice di smetterla. Rebe, però, vuole fare di tutto per aiutare Samuel e riesce nel suo obiettivo, trova la scheda sim, la prende e finge un malore per essere portata a casa da Samuel. Intanto Caye viene sorpresa nell'ufficiio del preside a cercare la scheda e viene licenziata.

Arriva anche Ari che chiede al fidanzato Samuel, ormai in possesso della sim, di non consegnarla alla polizia ma lui dà retta a Rebe e porta la scheda dai poliziotti. Samuel, intanto, incontra Bejamin che gli propone un posto di lavoro in cambio della sim ma lui non accetta e mentre se ne va, Benjamin prova a rubare lo zaino di Samuel e quest'ultimo cade a terra sbattendo la testa e finendo in piscina. A questo punto Patrick torna a casa e, assistendo alla scena, prova ad aiutare Samuel chiamando i soccorsi ma viene fermato dal padre. Così, in preda alla disperazione chiama Ari che torna a casa con Mencia, Rebe e Omar e trovano Samuel in fin di vita. Mencia chiama subito la polizia che arresta immediatamente Benjamin. Con questa scena si conclude la quinta stagione di Elite.

C'è da ricordare anche lo stupro di Isidora a Ibiza che viene convinta da Philippe a denunciare i suoi violentatori.

Quando esce Elite 6 su Netflix

I nuovi episodi della sesta stagione di Elite debutteranno su Netflix il prossimo 18 novembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.