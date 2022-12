Emily in Paris sta per tornare con nuovi episodi e una stagione pronta a rivoluzionare per sempre la serie e la vita dell'americana a Parigi più famosa al mondo. Ma prima di addentrarci nella nuova vita parigina di Emily (Lily Collins) alle prese con nuovi e vecchi amori, un lavoro dei sogni che, però, è in fase di cambiamento e delle scelte importantissime da prendere sul proprio futuro, facciamo un passo indietro per ricordarci come ci eravamo lasciati alla fine di Emily in Paris 2.

Come finiva Emily in Paris 2

La seconda stagione di Emily in Paris porta la protagonista della storia a un punto di svolta della sua vita. Sylvie, il capo di Savoire, dove lavora Emily, decide di licenziarsi dopo che Madalene, il capo americano dell'azienzda arrivata dagli Stati Uniti, ha deciso di rivoluzionare l'approccio aziendale di Savoire e renderlo più "americano". L'ex boss di Savoire, così, ha deciso di defilarsi e portarsi via anche i suoi fidati collaboratori tenendo, però, Emily all'oscuro di tutto, almeno inizialmente. Una volta che la giovane esperta di marketing è venuta a sapere di questo inaspettato licenziamento del suo capo e dei suoi ex colleghi è rimasta sconvolta ma è subito arrivata la proposta di collaborazione da parte di Sylvie che è pronta ad aprire una nuova azienda e portarsi dietro i suoi vecchi clienti. La donna, infatti, vorrebbe Emily con sé ma la ragazza resta indecisa fino alla fine perché il suo capo americano le ha promesso una promozione e una nuova vita a Chicago. Anche la vita privata di Emily si ritrova a un punto di svolta. Anche se l'americana è alle prese con una relazione con l'inglese Alfie, Emily capisce di essere sempre stata innamorata di Gabriel ma, nel momento in cui va da lui per dichiarargli il suo amore e la possibilità di restare a Parigi per sempre, scopre che lui è tornato con Camille e le ha chiesto di andare a vivere con lei. Così, sconvolta, Emily si ritrova a vagare per le strade di Parigi, in lacrime, ma finalmente arriva a prendere una decisione definitiva per il suo futuro. Così, davanti alla Senna, Emily chiama Silvye per comunicarle la sua decisione ed è così che finisce Emily in Paris 2.

Quando esce Emily in Paris 3

I nuovi episodi di Emily in Paris 3 debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 21 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.