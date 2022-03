Come ci eravamo lasciati alla fine della prima stagione di Bridgerton

Rispolveriamo un po' la memoria sul finale della prima stagione di Bridgerton. Dopotutto manca pochissimo all'uscita dei nuovi episodi del capitolo 2 della serie Shondaland su Netflix e non vorremmo mica arrivare impreparati alla loro visione! Poco più di un anno fa debuttava sulla piattaforma di streaming per eccelleza questa coloratissima serie romantica che ci ha regalato spensieratezza e leggerezza in un periodo di pieno lockdown e pandemia. Oggi, Bridgerton sta per tornare a darci, si spera, le stesse emozioni ma prima di tuffarci nella visione di questa serie creata da Chris Van Dusen, volgiamo lo sguardo indietro per riscoprire come finiva la prima stagione di Bridgerton e in che punto della loro vita avevamo lasciato i suoi protagonisti.

Come finiva la prima stagione di Bridgerton

Inziiamo con i due protagonisti della prima stagione: Daphne e il Duca di Hastings, Simon. Tra i due non scorre buon sangue, soprattutto dopo le discussioni sulla possibilità di avere figli. Il Duca, infatti, aveva posto un veto sull'avere un erede promettendo a suo padre, in letto di morte, che la sua stirpe sarebbe finita con lui. Daphne, però, non ha rispettato questo suo desiderio approfittando di una serata goliardica per il Duca e costringendolo, per certi versi, a metterla incinta. Questa scena che tutti ricordiamo aveva suscitato moltissime polemiche e discussioni sulla "violenza sessuale" della ragazza nei confronti del suo uomo. I due non erano mai stati così lontani anche se, nel finale della serie, troveranno modo di riaappacificarsi e avere quel figlio inizialmente non desiderato. Daphne, infatti, resta incinta e dà alla luce un figlio proprio nella scena finale della serie con Simon che sorride, felice di essere andato al di là dei suoi limiti.

Passiamo adesso a un altro personaggio della storia che diventerà il protagonista della nuova stagione: Anthony Bridgerton. L'uomo dopo un tira e molla con Siena, la cantante d'opera non nobile e quindi non adatta a stare con lui, dovrà prendere una decisione che sarà quella di lasciarla per seguire il suo destino nell'alta società inglese. L'uomo, infatti, comunica alla famiglia che è arrivato il suo momento di cercare una moglie e nella prossima stagione sarà proprio questo il punto di partenza della sua nuova avvantura.

E poi, cosa più importante di tutte, alla fine della prima stagione di Bridgerton scopriamo chi è davvero la misteriosa Lady Whistledown. Si tratta, infatti, di Penelope Featherington, l'amica di Eloise, sorella ribelle della famiglia Bridgerton, che è riuscita a mantenere l'anonimato anche con la sua migliore amica. Neanche Eloise ha capito che Penelope è la Gossip Girl della Londra della Reggenza

E a chiudere le danze di questa romanticissima serie c'è la scena finale di 'un'ape che si posa sul davanzale della finestra di casa Bridgerton. Cosa significa quest'ape? Rappresenta un elemento chiave nei romanzi di Julia Quinn da cui è tratta la serie. È stata proprio una puntura d'ape a uccidere il padre di Daphne e l'ape è vista come simbolo della continuità di una dinastia. Anthony, inoltre, ha una fobia per quest'insetto dopo aver assistito alla morte del padre e nella seconda stagione di Bridgerton, il tema dell'ape sarà di nuovo centrale nello sviluppo degli eventi.

Quando esce Bridgerton 2 su Netflix

I nuovi 8 episodi di Bridgerton 2 debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 25 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.