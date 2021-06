Come ci eravamo lasciati alla fine di Lupin (parte 1)?

Sta per tornare con nuovi episodi della parte 2 sulla piattaforma di streaming dopo il grande successo ottenuto questo inverno, stiamo parlando di Lupin, la serie francese rivoluzoone del 2021 che ha saputo intrattenere, far divertire e tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Con protagonista il ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc, abilmente interpretato da Omar Sy, Lupin sta per debuttare su Netflix con il continuo della prima stagione per farci scoprire i risvolti delle avventure di Assane Diop e delle sue imprese. Ma prima di iniziare a vedere i nuovi episodi, che usciranno su Netflix il prossimo 11 giugno, vogliamo rispolverare la memoria sul finale di Lupin parte 1. Come finiva la serie e da dove sarà ripreso il racconto? Scopriamolo insieme.

Come finiva Lupin (parte 1)?

L'ultimo episodio di Lupin (parte 1) si concludeva con il protagonista della serie, Assane Diop, che, si trovava faccia a faccia con il detective che lo sta inseguendo, Youssef Guedira, interpretato da Soufiane Guerrab. Guedira, infatti, è l'unico ad aver capito che Assane è Lupin anche perché appassionatissimo dei romanzi sul ladro gentiluomo tanto quanto lo stesso Diop. A creare scompiglio, però, non è tanto il fatto che Assane rischia di essere catturato da Guedira quanto il rapimento di suo figlio da parte di uno degli scagnozzi di Hubert Pellegrini, l'uomo respondabile della morte del padre di Assane che sta facendo di tutto per metterlo nei guai. Ed è così che Diop si ritrova a perdere le tracce del figlio durante una gita insieme alla madre del bambino, proprio in uno dei luoghi chiave delle avventure di Lupin.

Cosa accadrà? Lupin verrà catturato da Guedira? E Raoul, suo figlio, verrà riconsegnato a suo padre oppure finirà tra le grinfie di Pellegrini? E, soprattutto, come sospettano in tanti, Guedira si alleerà con Assane per collaborare con lui contro il cattivo della serie, Pellegrini? Dopotutto il grande dilemma del poliziotto è proprio questo, fare un passo avanti nella sua carriera con l'arresto di un grande ricercato come Diop oppure passare dalla sua parte riconoscendo in lui uno dei miti della sua stessa vita.

Non ci resta che scoprirlo il prossimo venerdì!