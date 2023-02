Come finiva la prima stagione di Sex/Life?

Sex/Life è una serie che quando ha fatto il suo debutto su Netflix ha subito fatto parlare di sé. Un po' per le scene di sesso, un po' per i nudi integrali e per aver avuto il coraggio di affrontare apertamente alcune tematiche scottanti legate alla difficoltà di tenere in piedi un matrimonio, la maternità e appagare anche il proprio desiderio sessuale, fatto sta che questo titolo che la piattaforma di streaming ha regalato al suo pubblico è stato particolarmente apprezzato e forse più che per il suo essere osé, per l'aver toccato temi che fanno parte della vita di tutti e con cui, prima o poi, ognuno dovrà fare i conti.

Ma, in attesa dell'uscita dei nuovi episodi della serie, ci ricordiamo come ci eravamo lasciati alla fine della prima stagione? Come finiva Sex/Life 1 e con chi aveva scelto di stare Billie? Scopriamolo insieme.

Come finiva Sex/Life 1

L'ultimo episodio della prima stagione di Sex/Life vedeva Billie, la sua protagonista, in piena crisi esistenziale. Scegliere di restare con suo marito Cooper in periferia a vivere la vita da perfetta moglie e madre di due bambini oppure rischiare di vivere il brivido di una relazione eccitante, a New York City con un produttore musicale mago del sesso? Due mondi opposti, inconciliabili, due vite che possono funzionare solo l'una distaccata dall'altra. Ma Billie vuole tutto, vuole il sesso, vuole l'amore, vuole l'uomo che c'è sempre ma anche quello che non sai mai se tornerà o no a casa, vuole essere mamma ma anche andare a ballare nei locali di Manhattan. Ma come si fa a conciliare queste due vite? Presa da un momento di coscienza, Billie sceglie di restare con suo marito, il bravo ragazzo, e cercare di risolvere i loro problemi insieme. Così, spinti da una coppia di amici, i due decidono di andare a un sex party dove ognuno si scambia partner, peccato che Billie ha una crisi nel vedere suo marito insieme alla sua amica e i due finiscono con il litigare mentre lui prende a pugni Devon, il suo amico che ci stava provando con la moglie. Quella che doveva essere una festa per risolvere i loro problemi d'amore non ha fatto altro che peggiorarli. E, proprio la stessa sera, Brad va sotto casa di Billie per chiederle di sposarlo e andare con lui a New York. Lei, però, sceglie di stare con suo marito e così i due fanno di tutto per ritrovare la scintilla e sembrano riuscirci finché, a fine episodio, durante la recita scolastica del figlio, Billie si ritrova ad avere un pensiero, non le basta ciò che ha, non è abbastanza. Così, prende la metro, va a New York, entra nell'appartamento di Brad e gli chiede di fare sesso con lei. Intanto, suo marito, che aveva messo un tracker nel telefono della moglie, vede che lei è andata da Brad e capisce tutto. È così che finisce Sex/Life 1.