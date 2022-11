Come ci eravamo lasciati alla fine di The Crown 4

Sta per arrivare su Netflix la quinta stagione di The Crown dopo tre anni di attesa dall'uscita della precedente. I nuovi episodi di The Crown 5 riprenderanno il racconto della storia della famiglia reale inglese da dove era stato interrotto e affronteranno un nuovo decennio pieno di grandi sfide per i reali inglesi con il pubblico che mette in dubbio apertamente il ruolo della monarchia nella Gran Bretagna degli anni ‘90. Ma come era finita la quarta stagione della serie? Per rinfrescarvi la memoria in occasione dell'arrivo dei nuovi episodi di The Crown 5, ecco un piccolo recap.

Come finiva The Crown 4

The Crown 4 si era concluso con un riferimento alla cospirazione sulla tragica e inaspettata morte della principessa Diana. Vengono, infatti, mostrati gli ultimi momenti della vita di Lady D appena prima dell'incidente che ha messo fine alla sua vita. La quarta stagione di The Crown affrontava la vita della famiglia reale inglese negli anni '80, nello specifico il decennio tra il 1979 e il 1990 con l'assassinio di Lord Mountbatten, il fidanzamento tra Charles e Diana, Margaret Tatcher come primo ministro mostrando i primi diverbi tra la monarchia sempre tradizionalista e l'avvento della modernità e del progresso. I veri protagonisti di questa stagione, però, sono il principe di Galles Charles e Diana Spencer, sua sposa. Diana, infatti, viene mostrata, inizialmente da adolescente e poi, a fine stagione, da donna disillusa che si ritrova a dover affrontare i tradimenti del marito e un divorzio di dominio pubblico.

Proprio nell'ultimo episodio, Charles e Diana cercano di mettere fine al loro matrimonio infelice segnato dal tradimento reciproco. La regina, però, rifiuta di dare a suo figlio i documenti per il divorzio e Diana, sempre più ribelle, si ritrova a essere minacciata dal principe Filippo. La scena conclusiva della quarta stagione di The Crown, infatti, vede Diana al centro del flash delle fotocamere dei paparazzi mentre tutto il resto della famiglia è riunita per una foto di Natale.

Come sarà The Crown 5? Non ci resta che il 9 novembre 2022 per scoprirlo.