Elliot Page farà il coming out come transgender in The Umbrella Academy 3

Elliot Page dopo il coming out nella vita reale si prepara a farlo anche sul piccolo schermo nella trama della serie Netlfix di cui è protagonista: The Umbrella Academy. Nella terza stagione della serie, basata sul noto fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, ci sarà un grande cambiamento per il personaggio di Vanya Hargreeves che si dichiarerà transgender proprio come l'attore che lo interpreta diventando Viktor.

A dare l'annuncio di questa novità nella trama di The Umbrella Academy 3 è stata la stessa piattaforma di streaming con un post sui social dove ha presentato al pubblico Viktor, e dandogli il benvenuto.

The Umbrella Academy 3: cosa accadrà

Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l'Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l'apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore. Tra sfide, perdite, sorprese e un'entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell'universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

Quando esce The Umbrella Academy 3 su Netflix

I nuovi episodi di The Umbrella Academy 3 usciranno sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 22 giugno 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.