Coming Undone: cosa sappiamo finora sulla nuova serie Netflix con Billie Piper

Netflix sta per lanciare una nuova serie tv, Coming Undone, adattamento del romanzo omonimo di Terri White, ex caporedattrice della rivista cinematografica britannica Empire. Si tratta di una serie prodotta da Bad Wolf, casa di produzione che ha già lavorato ad altri prodotti televisivi di successo come His Dark Materials e A Discovery Of Witches e la stessa Terri White sarà coinvolta nell'adattamento seriale del suo memoire. Ma entriamo più nel dettaglio per scorprie tutto quello che sappiamo finora su Coming Undone.

Coming Undone: cosa sappiamo finora

Coming Undone avrà come protagonista Billie Piper secondo quanto riporta Deadline. L'attrice britannica, già nota al pubblico per aver lavorato in I have Suzie, Doctor Who e altri titoli per il piccolo schermo, è stata scelta per interpretare i panni della stessa Terri White che dal 2015 al 2021 ha lavorato come caporedattrice per la rivista Empire dopo aver collaborato anche per altri giornali come Time Out o il Sunday Times come editorialista. La storia raccontata in questo memoire, edito nel 2020, tocca diverse tematiche dal conflitto tra carriera e vita privata, la salute mentale che l'ha portata a essere ricoverata in un ospedale psichiatrico, un'infanzia difficile vissuta in povertà e gli abusi sessuali subiti dal compagno di sua madre.

Coming Undone si prospetta un racconto crudo e concreto della vita difficile di una donna di successo.

Quando esce Coming Undone su Netflix

Per ora non abbiamo ancora la conferma sulla data di uscita di Coming Undone ma possiamo immaginare di poter trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo Netflix tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.