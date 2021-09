Il commento degli attori di Lucifer sul colpo di scena finale della serie

Dopo aver salutato i suoi fan con l'ultimo atto nel gran finale di serie, Lucifer, o meglio, Tom Ellis che per 6 stagioni ha vestito i suoi panni, torna a farsi vivo per commentare il colpo di scena finale di questa serie che ha saputo conquistare il cuore del pubblico dal primo episodio al punto di arrivare a durare sei stagioni solo grazie alla volontà dei suoi fedeli spettatori. Ma torniamo a noi, cosa ne pensano gli interpreti di Lucifer e Chloe sui twist della loro storyline nella sesta e ultima stagione della serie? Hanno amato il finale di Lucifer 6 o no? Scopriamolo insieme andando a leggere i loro pensieri sull'evoluzione della loro storia che li ha fatti diventare (SPOILER ALERT!) genitori e ha fatto decidere alla donna di restare negli inferi al fianco del suo amato diavolo anche dopo la morte.

Cosa ne pensano Tom Ellis e Lauren German sul finale di Lucifer 6

Nella stagione 6 di Lucifer, nonché il gran finale di serie, compare un personaggio nuovo, Rory, che si scoprirà essere figlia del diavolo e della sua amata Chloe, arrivata dal futuro per cambiare le sorti del destino dell'universo. Ma come è stato per Lucifer scoprire di essere padre e cosa pensa abbia aggiunto questo nuovo ruolo al giusto finale del suo personaggio? Lo rivela lo stesso Tom Ellis a Variety:

"L'idea che Lucifer avesse effettivamente imparato qualcosa attraverso l'intera esperienza di camminare con l'umanità e implementarla in una sorta di "chiamata" o "vocazione" era proprio dove eravamo diretti con la serie. Il modo in cui ci siamo arrivati ??è stato arricchito da questa trama di Rory. Era qualcosa di cui non avevo realizzato fino a quando non l'ho recitata, ma l'idea che Lucifer sia un papà, e cosa significa questo ruolo, cosa tira fuori, dei sentimenti che non hai mai provato prima, penso che abbia arricchito il viaggio del mio personaggio per arrivare alla sua meta. Quindi, anche se non era un capitolo che pensavamo di raccontare, quando è diventato evidente che era il capitolo che avremmo raccontato, ha reso la fine del libro ancora più soddisfacente".

Ma passiamo al punto di vista di Lauren German, che ha prestato il suo volto a Chloe nella serie Netflix e che commenta la sua nuova figura di madre e la scelta di restare al fianco di Lucifer negli inferi dopo la sua morte.

"Adoro che Chloe possa stare con Rory e vivere una vita con sua figlia (dopo che Lucifer è tornato all'Inferno). Alla fine capisci quali erano tutti i problemi di Rory con Lucifero, quella sensazione di abbandono, che loro, nel loro poi, riescono a correggere. Ma Chloe diventa mamma e guarda Rory crescere. E poi la svolta è che le persone che vogliono vedere Chloe e Lucifer insieme, ottengono anche quello che vogliono. E quell'ultimo bussare alla porta dicendo: "Pensavo che ti potesse servire un partner", è stato un modo perfetto per accontentare tutti e dare un giusto finale anche a una storia d'amore".