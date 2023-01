I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di gennaio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate tra loro e spaziano dalla nuova stagione del reality Casamento às Cegas alla nuova serie giapponese Makanai fino alla seconda stagione di Vikings: Valhalla.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo weekend che va dal 13 al 15 gennaio 2023.

Casamento às Cegas Brazil, se amate i reality sulla ricerca dell'amore

Se siete appassionati di reality sulla ricerca dell'amore e avete voglia di un po' di leggerezza allora Casamento às Cegas è la scelta giusta per voi. Una serie brasiliana che prova a dimostrare se davvero l'amore può essere cieco e che ci si può innamorare di qualcuno solo dalla voce, anche senza averlo mai visto andando a eliminare tutti i filtri estetici che, spesso, condizionano le nostre scelte d'amore. Un esperimento sociale interessantissimo che fa riflettere su diverse tematiche attualissime, dall'importanza delle apparenze ai pregiudizi, dalla capacità di andare oltre l'aspetto fisico al provare a impegnarsi per far funzionare una coppia. Divertente ma profondo allo stesso tempo, Casamento às Cegas è un ottima scelta per una serata tra il romantico e il cinico, tra il leggero e il profondo.

Makanai se amate le serie giapponesi

Passiamo poi agli appassionati di Giappone. Per voi, il titolo da non perdere questo weekend è Makanai, la serie che vede Hirokazu Kore-eda, Palma d'oro a Cannes nel 2018 per il lungometraggio "Un affare di famiglia", nel ruolo di showrunner, regista e sceneggiatore della serie. Adattamento drammatico in nove episodi di un manga originale, Makanai racconta la storia di una sedicenne, Kiyo, che lascia la città di Aomori per trasferirsi a Kyoto insieme all'amica Sumire con il sogno di diventare una splendida maiko (apprendista geisha). Quando però capisce di non essere adatta ed è pronta a tornare ad Aomori delusa e in lacrime, Kiyo scopre la passione per la cucina ed è assunta come makanai, la cuoca di una casa in cui vivono le maiko. Nel frattempo Sumire si trasforma in una fantastica maiko, diventando sempre più popolare tra le strade del quartiere di Gion. La vita divertente e deliziosa di una makanai e una maiko comincia qui.

Vikings Valhalla 2, se siete fan di Vikings

E infine, se siete fan di Vikings e volete vedere come va a finire il suo sequel non potete perdervi la seconda stagione di Vikings: Valhalla. In un passato di oltre mille anni fa all'inizio dell'11° secolo, questa serie narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). La seconda stagione ritrova i nostri eroi poco dopo la tragica caduta di Kattegat, un evento che ha infranto i loro sogni e alterato i loro destini. Trovandosi improvvisamente fuggitivi in Scandinavia, sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi che vanno oltre i fiordi di Kattegat.