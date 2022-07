I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di metà luglio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dal nuovo film sul romanzo di Jane Austen, Persuasione all'adattamento seriale di Resident Evil, fino a passare alla docuserie su uno dei misteri mai risolti degli ultimi decenni, il caso del dirottatore D.B.Cooper.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 15 al 17 luglio 2022.

Persuasione

Iniziamo con un po' di romanticismo. ll primo consiglio per questo fine settimana di metà luglio, infatti, è Persuasione, il nuovo film Netflix adattamento del romanzo omonimo di Jane Austen con Dakota Johnson nei panni dell'anticonformista Anne Elliot. La storia è quella di una donna dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità.

Resident Evil

E poi c'è l'attesissimo adattamento seriale di Resident Evil. Otto episodi di pura adrenalina. Siamo nell'anno 2036, quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

D.B.Cooper

E, infine, proponiamo un bellissimo documentario su uno dei misteri più fitti degli ultimi decenni, un caso di dirottamento aereo mai risolto che ha portato un misterioso uomo, D.B. Cooper a scappare via con 200mila dollari senza mai farsi trovare. Era il 1971. Con quattro episodi, la serie segue la ricerca lunga 50 anni per scoprire il misterioso individuo che ha dirottato un volo della Northwest Airlines nel novembre 1971, svanendo nel nulla con 200.000 dollari. Cinque decenni. Pochi indizi. Troppe persone sospettate. L'identità del dirottatore D.B. Cooper rimane uno dei più grandi misteri del '900.