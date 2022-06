I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di giugno.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dal nuovo thriller distopico con Chris Hemsworth, Spiderhead al documentario su Jennifer Lopez, Halftime, fino a passare alla serie antologica che racconta agghiaccianti crimini avvenuti sul web: La rete delle illusioni.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 17 al 19 giugno.

Se amate i giochi mentali: Spiderhead

Il primo consiglio di questo weekend è il nuovo film con Chris Hemsworth, un thriller distopico tratto dal racconto breve del New Yorker intitolato "Escape From Spiderhead" di George Saunders. La storia è quella di due detenuti instaurano un legame mentre affrontano i rispettivi passati in un penitenziario all'avanguardia diretto da una mente visionaria che conduce esperimenti sui suoi soggetti utilizzando farmaci in grado di alterare la mente. Il fine? Provare che le emozioni si possono iniettare come se fossero farmaci. L'amore? Può essere indotto, così come la rabbia o l'ubbidienza ma cosa accade quando finisce l'effetto della medicina?

Per un tuffo nel dietro le quinte del fenomeno Jennifer Lopez: Halftime

Passiamo ora a un docushow che punta i riflettori sulla vita e sulla carriera di una delle più grandi icone a livello mondiale, Jennifer Lopez. Con Halftime, presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, si potrà fare un tuffo nel dietro le quinte del fenomeno J.Lo e avere uno sguardo intimo su Jennifer Lopez persona, donna, mamma e non solo popstar e attrice internazionale. Il documentario è focalizzato sulla preparazione dell'halftime show della Lopez in occasione del Super Bowl ma racconta anche la delusione per la mancata candidatura agli Oscar e tanto altro ancora.

Per riflettere sul lato oscuro del web: La rete delle illusioni

Prodotta dal regista Brian Knappenberger insieme a Luminant Media e Imagine Documentaries, La rete delle illusioni: delitti, bugie e Internet è una serie antologica in 6 parti che racconta storie di persone intrappolate in una complessa e misteriosa rete di disinformazione moderna e truffe digitali. Inquietante, bizzarra e assolutamente attuale, la serie esplora le conseguenze dello "Swatting", esplora in profondità l'agghiacciante realtà della supremazia bianca, partecipa a una caccia a livello federale di un sospettato per truffa ai danni dell'agenzia delle imposte e indaga su un omicidio avvenuto sullo sfondo dell'interferenza russa nelle elezioni americane. Con personaggi unici e trame sorprendenti, la realtà diventa distorta quando il tradizionale nucleo domestico americano si scontra con una caotica rete di disinformazione.