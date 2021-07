I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Le serie tv in uscita sulla piattaforma di streaming in questa nuova settimana di luglio

Torna il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di luglio e, se ci sono diverse serie di punta serie che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 19 al 25 luglio 2021, ecco qualche consiglio sulle serie tv più promettenti da non perdere.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaorma, abbiamo selezionato tre highlight dalla nuova stagione della serie spagnola dal creatore de La casa di carta, Sky Rojo al nuovo reality show sulla ricerca dell'amore senza dare peso all'aspetto fisico, fino a passare per la nuova serie antologica che racconta l'inizio della scoperta dell'amore in tutta la sua essenza. Ora, però, a voi la scelta e buon binge-watching a tutti.

Torna Sky Rojo con la seconda stagione

Torna questa settimana la tanto attesa seconda stagione di Sky Rojo. La serie spagnola nata dalla mente del creatore de La casa di carta sta per fare il suo debutto su Netflix con nuovi 8 episodi inediti che porteranno avanti il racconto delle vite di tre ex prostitute in fuga dai loro aguzzini. Dopo una prima stagione che vedeva le tre ragazze alle prese con un piano perfetto per liberarsi di Romeo, Moisès e Christian troveremo le giovani donne finire vittime del loro stesso piano con un ribaltamento di ruoli che le metterà in difficoltà. Ma riusciranno Coral, Wendy e Gina a ritrovare la loro indipendenza e libertà perdute? Non ci resta che aspettare venerdì per scoprirlo.

Debutta il nuovo reality sull'amore senza "apparenze": Sexy Beasts

Questa settimana Netflix lancia un nuovo format, un reality show tutto dedicato all'amore svincolando questo sentimento da qualsiasi tipo di apparenza. Ed è così che un gruppo di ragazzi, travestiti e con il volto coperto da maschere a forma di animali, si conosceranno tra loro innamorarndoli delle loro personalità e valori. Un nuovo modo di approcciarsi alle relazioni che in una società che basa tutto sull'apparenza risulta rischioso quanto necessario per far riscoprire alle nuove generazioni tutto il bello di innamorarsi di qualcuno per ciò che è dentro e non fuori. Ci riusciranno i protagonisti di questo reality? Troveranno il modo di sbarazzarsi di tutti i pregiudizi sull'aspetto fisico delle persone? Non ci resta che guardare questo nuovo show per scoprirlo. Quando esce? il 21 luglio!

Arriva un nuova nuova promettente serie antologica indiana: Feels Like Ishq

In programma per debuttare su Netflix il prossimo 23 luglio, Feels Kile Ishq è una serie antologia indiana composta da sei cortometraggi che mettono in mostra storie di persone di diversa estrazione sociale. Diretta da Ruchir Arun, Tahira Kashyap Khurrana, Anand Tiwari, Danish Aslam, Jaydeep Sarkar, Sachin Kundalkar e Devrath Sagar, questa serie promette di dare al pubblico con storie di amori giovanili e tutti i dolori che ne derivano. Ci sarà amore, tristezza, risate, traumi e gioia, tutti elementi ricorrenti nelle sei vite di questi sei personaggi che iniziano a capire cos'è per loro l'amore.