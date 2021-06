Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

Dalla fantascienza all'agricoltura: per chi non vuole seguire la Nazionale e in generale gli Europei di calcio che iniziano oggi, questo fine settimana su Amazon Prime Video la scelta è davvero ampia e quanto mai varia.

Tra i nuovi film da vedere, l'ultima uscita è Chaos Walking, film ambientato in un pianeta lontano in cui i pensieri degli uomini sono un rumore di fondo impossibile da soffocare.

Per gli amanti di Downton Abbey, arriva anche il film del 2019 che chiuse l'amatissima serie tv britannica; per chi invece preferisce le commedie italiane, ecco Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi.

Tra le serie tv al debutto, da segnalare soprattutto La fattoria di Clarkson, con il creatore di Top Gear che si mette alla prova in una vecchia fattoria (e naturalmente avrà un trattore Lamborghini...).

Per ciò che riguarda invece i titoli che saranno cancellati nei prossimi giorni, ci sono produzioni italiane come Posti in piedi, Benedetta Follia, I bastardi di Pizzofalcone, L'allieva e L'Agenzia dei bugiardi, ma anche un film con Cate Blanchett che si chiama Che fine ha fatto Bernadette?, del 2019.

Ecco quindi l'elenco delle nuove uscite da vedere subito e dei titoli in scadenza questo week end su Amazon Prime Video.

Chaos Walking (film 2021) - data di uscita 8 giugno

In un futuro non troppo lontano, Todd Hewitt (Tom Holland) scopre Viola (Daisy Ridley), una misteriosa giovane donna che si schianta sul suo pianeta, dove tutte le donne sono scomparse e gli uomini sono afflitti da The Noise - una forza che mostra tutti i loro pensieri. In questo luogo così poco sicuro, la vita di Viola è in pericolo e per proteggerla Todd deve scoprire il proprio potere interiore e svelare gli oscuri segreti del pianeta.

Da Doug Liman, regista di The Bourne Identity e Edge of Tomorrow, il film è basato sul romanzo bestseller The Knife of Never Letting Go di Patrick Ness. Daisy Ridley e Tom Holland fanno parte del cast con Mads Mikkelsen, David Oyelowo, Nick Jonas, Demián Bichir, Kurt Sutter e Cynthia Erivo.

Downton Abbey (film 2019) - data di uscita 11 giugno

Il fenomeno di portata mondiale, Downton Abbey, ritorna in una spettacolare versione cinematografica, in cui gli amati Crawley e la loro fedele servitù si preparano al momento più importante della loro vita.

Clarkson's Farm (reality show) - data di uscita 11 giugno

Jeremy Clarkson è un giornalista, un presentatore, un uomo che viaggia in tutto il mondo facendo testacoda mentre urla su potenti macchine da corsa. Non è un agricoltore, il che è un peccato, visto che ha comprato una fattoria di mille acri nella campagna inglese e ha deciso di gestirla lui stesso, nonostante non ci capisca assolutamente nulla di agricoltura. Clarckson's Farm, la nuova serie Amazon Original in 8 episodi, segue un intenso, faticoso e spesso esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna e della sua squadra di lavoro, mentre affrontano il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e una inaspettata pandemia.

Il grande salto (film 2019) - data di uscita 13 giugno

Due maldestri rapinatori, Nello e Rufetto, decidono di rimettersi in affari dopo aver scontato quattro anni di carcere: tornare in pista non sembra facile, e la coppia è convinta di essere soprattutto vittima della sfortuna. Con Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Marco Giallini.

Che fine ha fatto Bernadette? (film 2019) - scadenza 11 giugno

Bernadette Fox, un architetto con un viso splendido nascosto dietro occhialoni da diva, sparisce all’improvviso poco prima di partire per un viaggio con la sua famiglia. Spetterà al marito e alla figlia Bee ricostruire con acume e pazienza la scia di mail, fatture, articoli di giornale che la madre si è lasciata alle spalle, fino a svelare il clamoroso segreto che Bernadette nasconde da vent’anni. Con Cate Blanchett.

Posti in piedi (film 2012) - scadenza 12 giugno

Tre padri separati, Ulisse, Fulvio e Domenico alle prese con complicazioni economiche e sentimentali che li hanno condotti da stimati professionisti a strampalati coinquilini. Nella loro vita irromperà Gloria, una cardiologa che ha difficoltà a curare il proprio di cuore. Tra lei ed Ulisse nasce fin da subito una particolare sintonia. Regia di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Pierfrancesco Favino, Marco Giallini.

Benedetta follia (film 2018) scadenza 12 giugno

Guglielmo, uomo di specchiate virtù cristiane, è proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali. Sua moglie Lidia, devota consorte da 25 anni, decide di mollarlo proprio il giorno del loro anniversario di matrimonio, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze. A scuoterlo sarà l'arrivo di Luna nuova, travolgente e improbabile commessa... Di e con Carlo Verdone

I bastardi di Pizzofalcone (serie tv 2017, 2 stagioni) - scadenza 14 giugno

L'ispettore Giuseppe Lojacono viene trasferito a Napoli per far parte della squadra del commissario Palma, uomo dai modi gentili, poliziotto integerrimo, a cui, in attesa della agognata promozione, viene affidata una squadra di agenti che non ha scelto, per di più macchiati di una qualche colpa e per questo ritenuti poliziotti scomodi dai dirigenti dei commissariati di appartenenza. Con Alessandro Gassman, Carolina Crescentini.

L’allieva (serie tv 2016, 2 stagioni) - scadenza 14 giugno

Alice, goffa ed entusiasta specializzanda in Medicina Legale, è alle prese con le difficoltà nel mondo lavorativo e sentimentale. Sebbene abbia ancora molto da imparare, ha una grande qualità: un’empatia con le vittime che la porta ad avere intuizioni decisive nei casi in cui è coinvolta. Con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale.

L’agenzia dei bugiardi (film 2019) - scadenza 17 giugno

Il seducente Fred, l'esperto di tecnologia Diego e l'apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia. Con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi.

