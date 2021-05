Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

Da non perdere l'ultimo film di Verdone e la nuova serie "The Underground Railroad"

Sarà un week end di "quasi normalità": il bel tempo dovrebbe reggere in gran parte d'Italia, e potremo uscire e andare in giro quasi come se non ci fosse una pandemia in corso. Ma magari dopo le 22, con la stanchezza di chi ha un po' perso l'abitudine di stare all'aperto, avremo voglia di guardare qualcosa in streaming.

Proprio per questo arriva il nostro appuntamento con i consigli per il fine settimana dedicati agli abbonati di Amazon Prime Video. Tra oggi e domenica, due sono i titoli da non perdere assolutamente per quanto riguarda fim e serie tv in uscita a maggio. Il film da vedere è Si vive una volta sola, l'ultima commedia di Carlo Verdone, la prima per Amazon, in attesa della sua nuova serie tv. La serie da vedere in questi giorni è invece l'attesissima The Underground Railroad, una storia che siamo sicuri conquisterà i cuori di tutti.

Passando invece ai titoli in scadenza questo mese, c'è una serie, ovvero The Missing, e ci sono due film, Mistero a Crooked House e John Wick 3.

Di seguito l'elenco con i titoli, le trame e i link alla piattaforma di Amazon.

Malcolm X (film 1992) - data di uscita 10 maggio

Malcolm X diventa noto alla coscienza pubblica con una prospettiva radicale sui rapporti razziali in America. Le sue ideologie illuminanti continuano a influenzare milioni di persone. Regia di Spike Lee, con Denzel Washington.

Si vive una volta sola (film 2021) - data di uscita 13 maggio

Il professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) guida una formidabile équipe medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora): un team di eccellenti professionisti della medicina ma anche e soprattutto un gruppo di insospettabili e implacabili maestri della beffa, sorprendenti nel gioco di squadra e insuperabili nel partorire scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico Amedeo. Ma la vita è piena di sorprese e durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del Sud d’Italia - fra incontri surreali, stupefacenti rivelazioni ed esilaranti avventure - i quattro amici inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai, un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Perché tutto può succedere se sotto un camice bianco, dietro uno stetoscopio, batte un cuore da adolescente.

eXistenZ (film 1999) - data di uscita 13 maggio

Allegra Geller presenta a un'assemblea l'ultimo videogame che ha creato: eXistenz. Il gioco si collega al sistema nervoso del giocatore annullando i limiti tra la realtà e l'llusione. Di David Cronenberg, con Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Ian Holm.

The Underground Railroad (serie tv 2021) - data di uscita 14 maggio

Il Premio Oscar Barry Jenkins è showrunner, regista ed executive producer di questa limited series Amazon Original in dieci episodi basata sul’omonimo romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead.

The Underground Railroad racconta il disperato tentativo di fuga per la libertà di Cora Randall (la giovane promessa Thuso Mbedu) nel Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea” (Underground Railroad), Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.

Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica persona che non sia mai riuscito a catturare. Spostandosi da uno Stato all’altro, Cora deve affrontare la pesante eredità di una madre che l’ha abbandonata e la sua lotta per cercare di costruirsi una vita che non aveva mai neppure creduto possibile.

The Good Fight (serie tv, terza stagione) - data di uscita 15 maggio

Terza stagione del legal drama a cui abbiamo dedicato un approfondimento in occasione dell'uscita della nuova quarta stagione su Timvision.

Mistero a Crooked House (film 2017) - scadenza 15 maggio

Dal Premio Oscar Julian Fellowes, sceneggiatore di Downton Abbey e Gosford Park. Inghilterra, fine Anni '50. Sophia chiede all'investigatore privato Charles Hayward di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla morte del nonno, un ricco patriarca greco. L'atmosfera è molto tesa. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti, riuscirà a trovare l'assassino prima che colpisca di nuovo?

John Wick 3 - Parabellum (film 2019) - scadenza 16 maggio

John Wick, killer infallibile ritiratosi dal "mestiere" ma tornato forzatamente a uccidere, è stato scomunicato dall'Alta Tavola, organizzazione internazionale di assassini. Sulla sua testa pende una taglia da 15 milioni di dollari, che attira l'attenzione di tutti i peggiori individui in circolazione.

The Missing (serie tv 2014, 2 stagioni) - scadenza 18 maggio

Quando Oliver, un bimbo di 5 anni, viene rapito durante una vacanza in Francia, scatta una caccia all’uomo che durerà per molti e molti anni. The Missing ci porta nella mente di un padre disperato, con una narrazione delicata e complessa che riflette la lotta convulsa e le deboli speranze di chi non ha più un figlio, un matrimonio e una vita.

