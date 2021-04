Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

Quello che sta iniziando è un week end molto importante per Amazon Prime Video e in generale per le piattaforme di streaming. Perché, come si può vedere in particolare dall'elenco dei titoli in scadenza, i prossimi giorni segnano l'uscita delle serie tv prodotte da Disney-Fox, che a breve saranno visibili solo su Disney+. In particolare, a breve saranno tolte dal catalogo di Prime serie epiche come Futurama, I Griffin, Modern Family e Scrubs.

Per quanto riguarda i nuovi titoli appena usciti, da segnalare in particolare Cosmic Sin, film di fantascienza del 2021 con Bruce Willis. E poi ancora: un nuovo film italiano - Governance - e tante risate con Qualunquemente e due show firmati Zelig.

Ecco quindi la lista completa dei nostri consigli streaming per il week end su Prime Video

Governance - Il prezzo del potere (film 2021) - data di uscita 12 aprile

Renzo è costretto ad abbandonare l’incarico di Direttore Generale di una multinazionale petrolifera dopo un’inchiesta per corruzione. Convinto che a tradirlo sia stata una giovane collega, Renzo prepara la sua vendetta ma la situazione gli sfugge di mano.

Zelig – Italian Stand Up (show 2019) - data di uscita 12 aprile

La stand up comedy è una delle forme di comicità più apprezzate dal pubblico: Zelig ha ospitato sul palco del famoso cabaret questa nuova tendenza. In scena l’essenziale: un palco spoglio, un microfono a filo e un comico con un monologo dissacrante e senza censure, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico. Religione, razzismo, ma anche problemi quotidiani trovano spazio sul palco.

Zelig Time - seconda stagione (show 2018) - data di uscita 12 aprile

Il classico appuntamento con Zelig, la grande comicità italiana. Alla conduzione Davide Paniate e Federico Basso che in ogni puntata presentano comici come Leonardo Manera e i suoi monologhi, Marco della Noce con i suoi personaggi. Ma anche novità, come nella tradizione di Zelig, come Vincenzo Albano e il suo social media manager, Cinzia Marseglia la poetessa e molti altri.

Cosmic Sin (film 2021) - data di uscita 14 aprile

Dopo che la Terra riceve un messaggio anonimo da una civiltà aliena, i leader della Earth Alliance devono decidere se vengano in pace o se il pianeta debba prepararsi per una guerra. Ford, un eroe di guerra in disgrazia, viene chiamato a guidare una squadra di soldati d'élite. Ford si addentra così nel territorio presidiato dagli alieni. Il Dr. Goss ha scoperto che gli alieni stanno creando un portale biologico che li riporterà nel loro luogo di origine. Se la squadra vuole salvare la razza umana, deve distruggere il portale. Nel cast: Bruce Willis, Frank Grillo, Luke Wilson, Adelaide Kane.

Notte Prima degli Esami – Oggi (film 2007) - data di uscita 15 aprile

Il film di Fausto Brizzi ripercorre le storie dei ragazzi degli anni ’80 ai nostri giorni e precisamente nell’estate 2006, l’anno in cui l’Italia è diventata campione del mondo. Le emozioni dei ragazzi sono sempre le stesse anche se cambiano i tempi e le mode. Con Giorgio Panariello, Nicolas Vaporidis e Carolina Crescentini.

Qualunquemente (film 2011) - data di uscita 15 aprile

Cetto La Qualunque (Antonio Albanese) torna in patria. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina. Le imminenti elezioni potrebbero avere come esito la nomina a sindaco di Giovanni De Santis, un paladino dei diritti. Così Cetto decide di salire in politica per difendere la sua città.

Sword of God - L’ultima crociata (film 2018) - data di uscita 15 aprile

Alto Medioevo. Due cavalieri cristiani, il veterano Willibrord e un misterioso ragazzo senza nome, arrivano in terra pagana, uno per portare il cristianesimo, l'altro per dare un nuovo senso alla sua vita. L'incontro con le popolazioni locali, barbare e pagane, porterà inevitabilmente ad uno scontro violento tra i sostenitori dei vecchi dei e i nuovi arrivati.

River Runs Red (film 2018) - data di uscita 15 aprile

Due agenti di polizia uccidono per errore il figlio del noto giudice Coleman e vengono scagionati. Ma quando un detective trova alcuni file incriminanti che svelano uno scenario di discriminazione razziale radicato all'interno della corte di giustizia e del dipartimento di polizia, Coleman decidere di far squadra con un altro padre in lutto per farsi giustizia da solo.

American Pie: ancora insieme (film 2012) - scadenza 15 aprile

Era l’estate del 1999 quando quattro ragazzi di una cittadina del Michigan iniziarono la loro ricerca sulla sessualità.

Scrubs (serie tv; stagioni 1-9) - scadenza 20 aprile

Semplicemente la serie medical più divertente di sempre, quella con protagonista il dottor John Dorian.

Futurama (serie tv animazione; stagioni 1-10) - scadenza 20 aprile

Fry si ritrova casualmente trasportato 1000 anni nel futuro, dove la vita è tanto meravigliosa quanto terribile. Fra alieni fastidiosi, robot esasperanti e gadget mal funzionanti la gente combatte con le ansie quotidiane e con un traffico da incubo!

Fry usa la sua libertà per aiutare gli amici Leila e Bender a liberarsi da una vita regimentata. Giorno dopo giorno, il futuro diventa la casa di Fry.

I Griffin (serie tv animazione; stagioni 12-17) - scadenza 20 aprile

Le avventure della famiglia più irriverente della tv, quella creata da Seth MacFarlane e formata da Peter, Lois, Chris, Meg, Stewie e il cane Brian.

Modern Family (serie tv 2010-2020) - scadenza 20 aprile

Modern Family getta uno sguardo fresco e divertente sulle famiglie di oggi. Relazioni multiculturali, adozioni e matrimoni omosessuali sono solo alcuni delle scottanti ed attualissime tematiche affrontate dai tre diversisismi nuclei familiari, protagonisti della serie. La famiglia è sempre al primo posto, in questa serie così moderna, sincera e delicata.

Dora e la città perduta (film 2019) - scadenza 21 aprile

Quando i genitori scompaiono cercando la Perduta Città dell’Oro, Dora decide di salvarli. Segui Dora e i suoi amici nella giungla, mentre fuggono da cacciatori di tesori e risolvono antichi enigmi per rivelare il mistero della mitica città.

How I met your mother (serie tv; stagioni 1-9) - scadenza 21 aprile

Ted Mosby racconta ai figli adolescenti gli eventi che venticinque anni prima lo hanno portato a conoscere quella che sarebbe diventata la sua futura moglie e loro madre.

The Orville (serie tv; stagione 1) - scadenza 21 aprile

Dal produttore esecutivo e creatore Seth MacFarlane, The Orville è una nuova serie di avventure spaziali ambientata 400 anni nel futuro, che segue un'astronave esplorativa di livello medio, con MacFarlane come Capitano della nave.

