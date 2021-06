Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

Oggi è il giorno dell'uscita di Celebrity Hunted 2: e sarà questo show a dominare i palinsesti di Amazon Prime Video in questi giorni di fine settimana e per tutta la prossima settimana.

Per chi invece non vuole gettarsi nella caccia ai vip, ci sono diverse possibilità. Tra i film in uscita segnaliamo in particolare Pinocchio di Matteo Garrone, mentre per quanto riguarda le serie c'è il prequel di Lupin dal punto di vista di Fujiko.

Tra i titoli che saranno cancellati dal catalogo di Prime Video nei prossimi giorni, ci sono film imperdibili come Passengers e After Earth, ma anche serie tv come Modern Family e How I met your mother, che andranno a infoltire il catalogo di Disney+ e Star.

Ecco dunque l'elenco completo delle uscite e dei titoli in scadenza su Prime in questo week end di metà giugno.

Lupin - La donna chiamata Fujiko Mine (serie animata, 2012) - data di uscita 15 giugno

Anime del 2012 incentrata sulla donna più amata da Lupin III. La serie “zero” di Lupin che ci mostra come tutto ha avuto inizio, focalizzandosi sul punto di vista di Fujiko Mine e mostrandone per la prima volta il misterioso passato. Il primo incontro/scontro con Lupin III, seguito dall’incrociarsi dei destini col pistolero Daisuke Jigen e il samurai Goemon Ishikawa, suoi futuri soci insieme a Lupin, e l’ispettore Zenigata.

Lei è troppo per me (film 2010) - data di uscita 16 giugno

In questa commedia, Kirk, un tipo qualunque, non può credere alla sorte quando la bella e di successo Molly si innamora di lui. I suoi simpatici amici, la sua folle famiglia, e anche la sua terribile ex sono sorpresi quanto lui.

Celebrity Hunted Caccia all'uomo 2 (serie tv, novità) - data di uscita 18 giugno

La seconda stagione del real-life thriller Amazon Original italiano Celebrity Hunted – Caccia all’uomo porta sullo schermo l’avventurosa fuga di sette personaggi di spicco del panorama italiano: l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, e la popstar Achille Lauro con il produttore discografico Boss Doms.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga con limitate risorse economiche in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, offrendo agli spettatori una nuova emozionante avventura intrisa di coinvolgenti momenti di suspense e con una sana dose di leggerezza. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Into the Ashes (film 2019) - data di uscita 18 giugno

Nick, un ex detenuto, si adatta a una normale esistenza nelle zone rurali dell'Alabama. Il passato, tuttavia, torna a perseguitarlo costringendolo a rivedere la sua situazione, a fare i conti con il rapporto con il suocero e ad affrontare colui che minaccia di fare a pezzi il suo nuovo mondo.

Minions (film 2015) - data di uscita 18 giugno

Fin dalla notte dei tempi, i Minions hanno servito (e involontariamente eliminato) i personaggi più cattivi della storia. Ma quando un ultimo incidente li lascia senza un perfdo capo da seguire, i Minions cadono in una profonda depressione. Ogni speranza sembra sul punto di svanire, ma tre improbabili eroi gialli - Kevin, Stuart e Bob - partono alla ricerca di un nuovo malvagio padrone.

Pinocchio (film 2019) - data di uscita 19 giugno

Pinocchio torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Garrone, con Benigni nei panni di Geppetto e Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura per tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini. Regia di Matteo Garrone. Con Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo.

Non sposate le mie figlie (film 2015) - scadenza 19 giugno

Una tranquilla coppia cattolica e conservatrice ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura. Il destino li mette a dura prova: la primogenita sposa un musulmano, la seconda un ebreo e la terza un cinese. Ormai tutte le loro speranze di assistere ad un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore che finalmente ha incontrato un cattolico.

A un metro da te (film 2019) - scadenza 20 giugno

Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia però li costringe a stare sempre a due metri di distanza per non rischiare di trasmettersi batteri che potrebbero compromettere le cure. Una storia sul potere dell'amore che lotta contro il tempo e lo spazio.

Modern Family (serie tv, stagioni 1-10) - scadenza 21 giugno

Modern Family getta uno sguardo fresco e divertente sulle famiglie di oggi. Rrelazioni multiculturali, adozioni e matrimoni omosessuali sono solo alcuni delle scottanti ed attualissime tematiche affrontate dai tre diversisismi nuclei familiari, protagonisti della serie. La famiglia è sempre al primo posto, in questa serie così moderna, sincera e delicata.

How I met your mother (serie tv, stagioni 1-9) - scadenza 21 giugno

Ted Mosby racconta ai figli adolescenti gli eventi che venticinque anni prima lo hanno portato a conoscere quella che sarebbe diventata la sua futura moglie e loro madre. Ted era un giovane ragazzo ossessionato dal matrimonio. Conosce una giovane ragazza canadese con la quale instaura un complicato rapporto di amicizia/amore. La sua storia è un pretesto per spiegare le difficoltà sentimentali.

After Earth (film 2013) - scadenza 21 giugno

Mille anni dopo che eventi catastrofici hanno costretto l'umanità ad abbandonare la Terra, Nova Prime è diventata la sua nuova patria. Il leggendario generale Cypher Raige torna da un lungo periodo di servizio dalla sua famiglia, pronto per fare da padre al suo figlio tredicenne, Kitai. Una tempesta d'asteroidi danneggia le loro attività, e atterrano su una Terra sconosciuta e pericolosa... Regia di M. Night Shyamalan.

Un fantastico via vai (film 2013) - scadenza 22 giugno

Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica, ecco la famiglia Nardi. Una tranquilla e normalissima famiglia medio borghese. Lui impiegato, lei insegnante e le figlie studentesse con l’esame di terza media alle porte. Arnaldo ha 45 anni, la tipica età in cui tiri le somme e fai i bilanci per rispondere alla fatidica domanda: sono felice? Ma Arnaldo questa risposta non se la dà. Di e con Leonardo Pieraccioni.

Passengers (film 2016) - scadenza 23 giugno

L'astronave Starship Avalon sta effettuando un viaggio interstellare di 120 anni diretta alla colonia Homestead II con a bordo 5.259 persone sottoposte a sonno criogenico. A causa di un malfunzionamento, due passeggeri si svegliano dalla loro ibernazione 90 anni prima dell'arrivo, restando bloccati sulla nave spaziale.

Philadelphia (film 1993) - scadenza 24 giugno

Considerato un cult che affascina per i sentimenti che espone e per l'ottima recitazione, Philadelphia vede Tom Hanks e Denzel Washington nel ruolo di due avvocati in competizione che uniscono le forze nell'accusa a un rinomato studio legale per discriminazione ai malati di AIDS. Ne nasce un'improbabile amicizia: il loro coraggio supererà i pregiudizi e la corruzione dei potenti avversari.

