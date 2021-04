Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

Ultimo week end prima dell'inizio delle riaperture che ci saranno a partire da lunedì. Ultimo week end (si spera) in cui gli spostamenti sono fortemente limitati. Ma come ogni week end, ecco i nostri consigli agli abbonati di Amazon Prime Video.

Tra i titoli in uscita, segnaliamo in particolare Before Pintus, lo show "biografico" con Angelo Pintus, uno dei mattatori del recente LOL (a proposito, se siete tra i pochi che ancora non l'hanno visto, forse è il caso di rimediare). Per quanto riguarda i film, il maggior punto di forza della piattaforma di streaming di casa Amazon, sono in uscita diversi titoli fantasy: Abigail e Adaline, ma soprattutto Alice e Peter con Angelina Jolie.

Infine, tra i titoli che saranno cancellati da Prime nei prossimi giorni, un paio di thriller e alcune commedie romantiche da non perdere, a cominciare da Ps: I love you.

Ecco quindi l'elenco completo dei nostri consigli streaming per questo week end su Prime, in ordine di uscita o di scadenza, con le trame, i link e i principali interpreti.

Before Pintus (show comico) - data di uscita 19 aprile

Com’è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo? Before Pintus cerca di rispondere a questa domanda raccontando le vicende quotidiane, personali e professionali di Angelo (Pintus), comico talentuoso ma squattrinato, alla ricerca dell’occasione giusta per dimostrare ciò che vale.

Angelo ha 40 anni e un dono, quello di far ridere. Ce l’ha da sempre, fin da bambino. Quando qualcuno gli chiedeva “Cosa vuoi fare da grande?”, lui rispondeva “Voglio far ridere”. E, in effetti, già strappava la risata degli adulti che non lo prendevano sul serio. Ma lui quell’idea non l’ha mai abbandonata, ha fatto per alcuni anni l’animatore nei villaggi turistici e poi ha cominciato a esibirsi con i suoi monologhi nei locali di Milano che ospitano il cabaret o la stand up di comici o aspiranti tali.

Nella serie, incontriamo Angelo per la prima volta proprio al “Lele’s”, il locale milanese in cui ogni sera sale sul palco per fare il suo pezzo e dare vita a quel quarto d’ora di “spettacolo” che dà senso a tutto il resto della giornata.

Di Renata Avidano e Maurizio Sangalli, con Roberto Cenci e Angelo Pintus, la serie consta di 8 episodi da 35 minuti.

Link a Prime Video

Double Dragon (film) - data di uscita 19 aprile

In una Los Angeles sconvolta da un terribile terremoto, due fratelli cercano l'altra metà di un antico talismano che è in loro possesso.

Link a Prime Video

Alice e Peter (film) - data di uscita 22 aprile

Prima che Peter diventasse Pan e Alice visitasse il Paese delle Meraviglie erano fratelli che vivevano in un'idilliaca casa di campagna con i genitori e il fratello maggiore, David. In questo luogo magico sono liberi di giocare e scatenare l'immaginazione nella foresta dietro casa. Tuttavia il cambiamento è nell'aria: zia Eleanor, molto critica rispetto all’educazione dei bambini, riesce a far iscrivere David a un prestigioso collegio. La famiglia, triste per l’imminente partenza del ragazzo, si trova ad affrontare un'incidente che stravolge le vite di tutti. Con la famiglia sgretolata sia dal punto di vista emotivo sia finanziario, Alice e Peter decidono di cercare una soluzione. Recatisi a Londra per vendere i cimeli di famiglia, i due si troveranno presto in un mondo misterioso e pericoloso che li catapulterà in una serie di avventure che cambieranno il corso delle loro vite. Nel cast: Angelina Jolie, David Oyelowo, Jordan Nash, Keira Chansa, Reece Yates, Michael Caine.

Link a Prime Video

Abigail (film) - data di uscita 23 aprile

Abigail vive in una metropoli i cui confini sono stati chiusi a causa di un' epidemia. Suo padre era uno dei malati e in quanto tale è stato portato via da lei anni prima. Ribellandosi al potere centrale per ritrovarlo, scopre un mondo pieno di magia.

Link a Prime Video

Adaline - L'eterna giovinezza (film) - data di uscita 23 aprile

Si tratta della storia miracolosa di una donna di 29 anni che smette di invecchiare in seguito a un incidente quasi fatale. Nel corso del XX secolo si avventurerà in un viaggio epico riuscendo a mantenere il suo segreto, almeno fino all'arrivo di un uomo che altererà il corso della sua vita. Con Blake Lively e Harrison Ford.

Link a Prime Video

Happy Death Day 2U (film) - scadenza 26 aprile

Pensava di aver risolto il suo omicidio rivivendo la sua morte, ma Tree Gelbman finisce in un loop ancora più pericoloso quando un nuovo assassino prende di mira i suoi amici.

Link a Prime Video

Visions (film) - scadenza 26 aprile

La giovane Eveleigh, incinta, lascia la città e va a vivere con il marito David in campagna, dove ben presto viene tormentata da visioni di una sinistra figura incappucciata. La donna contatta una medium dalla quale apprende l'oscura storia della nuova casa. Mettendo insieme i pezzi Eveleigh scoprirà una cospirazione oscura che minerà la sua vita e quella del suo bambino non ancora nato.

Link a Prime Video

Accidental Love (film) - scadenza 26 aprile

Mentre uno sceriffo sta per farle la proposta di matrimonio, Alice (Jessica Biel) è vittima di un incidente, un chiodo le attraversa il cranio e le si pianta nel cervello. In ospedale, dove non la operano perché non ha copertura assicurativa, le dicono che può anche restare così. Ma il chiodo le ha cambiato carattere.

Link a Prime Video

Nashville (serie tv, stagioni 1-6) - scadenza 27 aprile

Quando le fanno una proposta che non può rifiutare, Rayna è costretta ad accettare la dura realtà di dover ricominciare da capo e reinventare se stessa se vuole restare sotto i riflettori.

Link a Prime Video

P.s. I love you (film) - scadenza 28 aprile

Holly Kennedy (Hillary Swank) è sposata con l'amore della sua vita Gerry (Gerard Butler). Quando la vita del marito viene interrotta da una malattia, anche l'esistenza di Holly diventa vuota. Prima di morire, Gerry ha scritto a Holly una serie di lettere che la aiuteranno a superare il suo dolore e a riscoprire se stessa, ognuna delle quali la coinvolgerà in una nuova avventura, ma tutte saranno firmate: P.S. I Love You.

Link a Prime Video