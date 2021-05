Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

Panic e Veleno sono le serie da non perdere, tra i film "In guerra per amore" di Pif

Panic e Veleno: non sono gli ingredienti di qualche oscuro piano, ma solo i titoli delle nuove imperdibili serie tv di Prime Video, in uscita in questo fine settimana. Veleno è la docu serie ispirata al celebre podcast di Pablo Trincia, e riaccende i riflettori sul triste caso dei cosiddetti Diavoli della Bassa Modenese; Panic è invece una serie young adult ispirata a una serie di libri bestseller.

Tra i nuovi titoli c'è anche un film di e con Pif, In guerra per amore, e la seconda stagione di Bleach (la terza arriverà nei prossimi giorni, la nuova chissà). Per i titoli in scadenza, invece, tre film: due di qualche anno fa e molto apprezzati come Hulk e Jarhead, uno del 2020 ed è la commedia italiana L'amore a domicilio, con Miriam Leone.

Di seguito l'elenco dei film e delle serie tv da vedere in questo ultimo week end di maggio su Amazon Prime Video.

Bleach (serie anime 2005, seconda stagione) - uscita 24 maggio

Seppur con qualche difficoltà, Ichigo e i suoi amici riescono a superare lo spazio tra il regno dei vivi e la Soul Society, arrivando all'interno del Rukongai, la città delle anime alla deriva dove abitano gli spiriti che inizialmente vengono condotti alla Soul Society. Il salvataggio di Rukia inizia ora!

(La terza stagione esce a giugno)

Veleno (docuserie 2021) - uscita 25 maggio

Nel 1997 una tranquilla comunità di provincia viene sconvolta da una serie di casi di pedofilia e satanismo. Le indagini portano alla scoperta di una presunta setta guidata da un prete della zona. 16 bambini vengono allontanati per sempre dalle loro famiglie. 14 persone tra genitori e parenti finiscono in carcere. 20 anni dopo un’inchiesta giornalistica mette in dubbio l’intera vicenda.

In guerra per amore (film 2016) - uscita 27 maggio

1943, Seconda guerra mondiale. Arturo vive la sua storia d’amore con Flora ma lei è la promessa sposa del figlio di un importante boss di New-York. Per poterla sposare, il nostro protagonista deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’esercito americano che sta preparando lo sbarco in Sicilia. Di e con Pif.

Panic (serie tv 2021) - uscita 28 maggio

Nella dimenticata cittadina di Carp, in Texas, Panic è l'unica via di fuga. Ogni estate gli studenti diplomati rischiano la vita confrontandosi in una serie di prove per vincere una somma di denaro. Dopo la morte di due giocatori, la posta e i pericoli non sono mai stati così alti. Questa estate i giocatori sono ventitré. Tutti ne usciranno cambiati. Solo uno vincerà. Che il gioco abbia inizio.

L'amore a domicilio (film 2020) - scadenza 31 maggio

Renato, un assicuratore abile nel proprio lavoro, si è sempre tenuto a distanza da relazioni che implicassero un vero coinvolgimento. Quando si trova a dare un passaggio ad Anna, che non ha dubbi sul chiedergli di fare subito sesso, non sa se continuare il rapporto o considerarlo come un'avventura di una volta sola. Con Maurizio Bianucci, Miriam Leone.

Hulk (film 2003) - scadenza 31 maggio

Il supereroe Marvel Hulk fa la sua fragorosa apparizione sul grande schermo in questo epico film d'avventura con Eric Bana diretto da Ang Lee.

Jarhead (film 2006) - scadenza 31 maggio

Dal regista del Premio Oscar per American Beauty. Jarhead è una storia intensa, raccontata con una sincerità amara e al tempo stesso provocatoria, in una spettacolare realizzazione cinematografica. Diretto da Sam Mendes, con Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx.

