Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

Finisce aprile e inizia maggio in questo week end: e se le riaperture di ristoranti e negozi invoglieranno molti a uscire di casa, è anche vero che il maltempo che sta colpendo soprattutto il nord Italia può compromettere i piani di chi sperava di godersi un fine settimana di tarda primavera all'aria aperta.

In ogni caso, ecco il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del week end per gli abbonati di Prime Video. Tra i titoli in uscita in questi ultimi giorni di aprile, l'Italia è protagonista assoluta: oggi infatti è uscito Senza Rimorso, il nuovo film hollywoodiano di Stefano Sollima, assolutamente da non perdere. Da mercoledì sono invece in catalogo la prima stagione di Leonardo, appena trasmessa dalla Rai, e Shadows, thriller diretto da Carlo Lavagna. Il 30 aprile segna anche l'uscita di Se son rose, di Leonardo Pieraccioni, nonché l'ultimo giorno prima che venga cancellato 18 regali.

Infine, per chiudere gli appuntamenti di aprile, il 26 aprile è uscita per la prima volta doppiata in italiano Bleach, serie anime del 2005, che forse andrà a colmare il vuoto di chi ha finito di vedere Invincible o di chi ha rivisto recentemente Conan il ragazzo del futuro.

Per quanto riguarda le prime uscite di maggio, non ci sono novità assolute, ma una serie tv e diversi film molto interessanti. Di seguito l'elenco con tutti i totili di film e serie tv da vedere in questo week end

Bleach (serie animata, prima stagione) - data di uscita 26 aprile

Anime tratto dall'omonimo manga di Tite Kubo, segue le avventure del giovane Ichigo Kurosaki, che riceve accidentalmente degli strani poteri. Oltre ad assumersi l'incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l'aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell'aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Leonardo (serie tv, prima stagione) - data di uscita 28 aprile

La serie tv appena trasmessa dalla Rai arriva in streaming su Prime. Il protagonista, come tutti sanno, è Leonardo da Vinci, per tutte le altre anticipazioni vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Shadows (film 2020) - data di uscita 28 aprile

Alma e Alex sono due sorelle adolescenti che vivono nascoste nell’oscurità dei boschi, in un vecchio hotel abbandonato, con la loro Madre, una donna severa che le protegge dalle misteriose insidie del mondo esterno. Ma con il passare del tempo inizia a farsi spazio nelle due ragazze una nuova consapevolezza che le porterà a infrangere le regole, spezzando l’apparente equilibrio delle loro vite.

Senza rimorso di Tom Clancy (film 2021) - data di uscita 30 aprile

Senza Rimorso di Tom Clancy, diretto da Stefano Sollima, è l’esplosiva storia delle origini dell’action hero John Clark – uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan – un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta, rivela una cospirazione internazionale. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, il Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) è disposto a tutto per trovare gli assassini.

Se son rose (film 2018) - data di uscita 30 aprile

Leonardo (Pieraccioni) è un cinquantenne ostinatamente single che fa il giornalista di successo sul web occupandosi di alte tecnologie e ha una figlia di 15 anni, Yolanda, lascito di un matrimonio naufragato.

I pinguini di Madagascar (film) - data di uscita 1 maggio

I nostri magnifici quattro pinguini, artefici indimenticabili dell’eroico piano di fuga nel film d’animazione Madagascar, sono ora pronti all’esordio da protagonisti in un film tutto per loro. In quanto agenti speciali fuori dal comune, la loro missione sarà risolvere un complicato caso di spionaggio, facendo squadra con l’organizzazione segreta “Vento del Nord”

I segreti di Brokeback Mountain (film) - data di uscita 1 maggio

1963, a Brokeback Mountain, Ennis e Jack si conoscono e si abbandonano a una passione senza scampo e senza futuro. Quando l'estate finisce, i due lasciano i pascoli e si separano. Per entrambi, fidanzamento, matrimoni, figli. Un giorno Jack decide di far visita a Ennis, basta uno sguardo per capire che il tempo ha solo rafforzato il legame nato nella solitudine della montagna.

Gli altri film e la serie tv in uscita l'1 maggio

Management (film)

Betty Love (film)

Lionheart (film)

Hunger Games: il canto della rivolta - Parte I (film)

Ninjago – la prima stagione (serie animata)

18 regali (film) - scadenza 30 aprile

Elisa, incinta, fa un'ecografia di controllo: è una bambina, e sta bene. Ma a non stare bene è invece Elisa, che scopre di avere un tumore. Essendo una donna estremamente concreta - anche perché il marito Alessio lo è molto meno - Elisa si adopera per provvedere al futuro di quella figlia che forse non riuscirà a conoscere, arrivando al punto da preparare per lei 18 regali.

Biancaneve e il cacciatore (film) - scadenza 30 aprile

Kristen Stewart interpreta l’unica persona del regno più bella della regina cattiva (il premio Oscar Charlize Theron) che vuole eliminarla. Ma ciò che la sovrana malvagia mai avrebbe potuto immaginare è che la giovane donna che minaccia il suo regno è stata addestrata all’arte della guerra proprio dal cacciatore (Chris Hemsworth) che era stato incaricato di ucciderla.

Ancora 48 ore (film) - scadenza 30 aprile

Reggie (Eddie Murphy) e Jack (Nick Nolte) ritornano in un trionfale sequel ancora migliore del primo film. Quanto meglio? Per i neofiti, la mafia mette una taglia sulla testa di Reggie. Il bus che lo trasporta dal penitenziario si ribalta 17 volte. E la notte è ancora lunga.

